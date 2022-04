Ospedale Sud  Salento, De Blasi: “Troppa burocrazia, Palese rivaluti ammodernamento Scorrano””

“La valutazione delle proposte per il Maglie-Melpignano doveva chiudersi a metà novembre dello scorso anno – ricorda De Blasi-. Poi la Commissione esaminatrice ha chiesto altro tempo, un mese circa, sostenendo che le sei proposte che hanno partecipato alla gara erano troppe e quindi si necessitava di altre settimane di valutazione.

Lunedì scorso, cioè cinque mesi dopo, ci dicono che l’aggiudicazione c’è stata ma va fatto un ulteriore approfondimento tecnico sulla proposta esecutiva della prima classificata per non meglio precisate anomalie (che in genere in questi casi sono riconducibili ad un eccessivo ribasso). Quindi serve altro tempo. Tutto questo è intollerabile. Stiamo parlando di un ospedale da 200 stanze, 350 posti letto (317 per gli acuti e 33 per day hospital), sviluppato su tre piani e 1200 posti auto, sei sale chirurgiche, tre sale parto, radiologia h24, laboratori, centro immunotrasfusionale, letti di sub intensiva e breve intensiva. Un progetto ambizioso che però già prevede 40 mesi tra la consegna del cantiere e la realizzazione dei lavori. Tutto questo, ammesso che si rispettino i tempi, cosa difficile da credere guardando a quanto sta accadendo con i nosocomi di Taranto e di Monopoli-Fasano. E per il Maglie Melpignano dobbiamo ancora assegnare la realizzazione del progetto definitivo.. A meno di due chilometri da questo pseudo cantiere ancora sulla carta c’è un ospedale che è sempre stato punto di riferimento per tutto il Sud Salento, cioè Scorrano. Con meno della metà dei soldi previsti per l’ospedale nuovo che non vede la luce si può ancora ammodernare il nosocomio di Scorrano.

È possibile oltretutto anche l’ampliamento, previsto dalle norme urbanistiche, e la realizzazione dei parcheggi, attraverso l’acquisizione di aree private vincolate perché vicino al cimitero. Si rivalutino le scelte fatte invece di continuare a trascurare Scorrano in attesa di un sogno sulla carta”.