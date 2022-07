Ospedale San Cataldo di Taranto, la Giunta assicura la disponibilità della somma di 105 milioni necessari

Nel prosieguo dei lavori si sono svolte le audizioni relativamente alla verifica dello stato di reperimento di fonti di finanziamento per l’attivazione di strutture sanitarie e conseguenti erogazioni di servizi sanitari.

In particolare, alla richiesta di chiarimenti e certezze sul finanziamento utile all’acquisto degli arredi e attrezzature per l’Ospedale San Cataldo di Taranto, è emerso che l’indirizzo della Giunta è di invitare l’Asl TA a procedere, assicurando la disponibilità della somma di 105 milioni necessari.

Altro punto oggetto di approfondimento ha riguardato il progetto di ampliamento dell’ospedale di comunità di Cisternino, le cui risorse necessarie saranno reperite in parte dalle fondi FESR 21-27.

Anche per quanto riguarda l’ospedale di comunità di San Pancrazio si potrà dare seguito all’attivazione della struttura sanitaria e all’erogazione delle prestazioni, visto che ci si avvarrà di quanto era stato preventivamente previsto sulla base del Regolamento 3 del 2005, superando l’ostacolo dell’adeguamento dei requisiti previsti dal PNRR.

In ordine al Centro di neuropsichiatria infantile di Monopoli, si è deciso di aggiornare il punto in un momento successivo, in considerazione di alcune discrepanze emerse tra quanto era stato riferito in Commissione e la documentazione ricevuta. In definitiva, c’è lo studio di fattibilità, ma resta da approfondire l’aspetto relativo alle procedure adottate per la progettazione esecutiva.