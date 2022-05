Ospedale Perrino, inaugurata la nuova TAC

Inaugurata all’ospedale Perrino di Brindisi la nuova Tomografia assiale computerizzata

(TAC) GE Healthcare che permette esami fino a cinque volte più veloci con meno radiazioni.

L’intelligenza artificiale del macchinario permette di acquisire immagini dettagliate con dosi di radiazioni molto basse grazie ad algoritmi basati sul deep learning, una tecnica che utilizza reti neurali artificiali per immagini esenti da artefatti da movimento, meno rumorose e di superiore livello qualitativo.

In tutta la Puglia sono presenti soltanto due macchine di questo tipo; consentono l’esame diagnostico anche a persone con corporatura superiore alla media, pazienti impossibilitati a collaborare o pediatrici senza dover ricorrere alla sedazione.

L’installazione di questa TAC si colloca all’interno di un più ampio progetto di innovazione tecnologica: sarà utilizzata per esami di routine e di alta specializzazione, tra cui quelli cardiologici.

In questo ambito, infatti, permette ad esempio di effettuare una scansione cardiaca in un singolo battito anche su pazienti non preparati e senza l’uso di betabloccanti.