Ospedale Perinei, Emiliano inaugura l’emodinamica

Insieme all’Utic è un servizio molto atteso per curare infartuati e pazienti critici

L’ospedale della Murgia si arricchisce di un nuovo servizio essenziale. Da oggi sono in funzione presso l’Ospedale della Murgia “Perinei” l’Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) e il nuovo servizio di emodinamica che consentirà di curare i pazienti infartuati gravi. Un servizio che rappresenta un vero fiore all’occhiello per il Perinei, che in questo modo offrirà al bacino d’utenza dell’ospedale murgiano un importante servizio “Salva vita”.

Ad inaugurare L’emodinamica, questa mattina, presso l’ospedale murgiano è stato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il governatore ha tagliato il nastro dopo la benedizione del Vescovo della Diocesi Mons. Giovanni Ricchiuti, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Altamura, Rosa Melodia e di quello di Gravina, Alesio Valente.

“Questa inaugurazione è un successo per tutti e rappresenta l’impegno della Regione verso questo territorio”- ha detto Emiliano al taglio del nastro del nuovo reparto. “Si sta costruendo un reparto d’eccellenza – gli ha fatto eco il direttore del dipartimento cardiologico dell’Asl Bari, Pasquale Caldarola, nel presentare le caratteristiche del nuovo servizio, con un’angiografo di ultima generazione ubicato all’interno della sala riservata all’emodinamica che consentirà di eseguire complicati interventi chirurgici e importanti studi coronarici, grazie alle immagini ad altissima risoluzione ed in 3D, solo per citare alcune delle funzioni del macchinario.

Un servizio che adesso nell’Asl Ba possono offrire solo l’ospedale San Paolo e il Di Venere. Per questa ragione l’inaugurazione dell’emodinamica ha una grande importanza per l’intero territorio dell’Azienda sanitaria barese.

Infatti – spiega Caldarola- “l’ospedale della Murgia diventa un fondamentale centro che completa l’offerta del servizio di assistenza cardiologica per l’intera Asl Bari”.

Ecco perchè, “si può dire che l’emodinamica del Perinei è la terza gamba dell’Asl Ba- ha continuato il responsabile del reparto di cardiologia del nosocomio murgiano, Francesco Massari, ricordando che “questa prima fase sarà dedicata alla formazione del personale, con un utilizzo del servizio in forma ridotta e con l’obiettivo di garantire l’entrata in funzione a pieno regime nel più breve tempo possibile”.

La Cardiologia dell’Ospedale “Perinei” di Altamura dispone di otto posti letto, assicura circa 700 ricoveri/anno e garantisce assistenza per pazienti affetti da sindrome coronarica acuta (infarto miocardico), scompenso cardiaco acuto, aritmie ed altre patologie cardiache meno frequenti ma non meno importanti (Miocardite, Embolia Polmonare etc). Inoltre, vengono effettuate ogni anno circa 120 procedure di cardiostimolazione (impianti o sostituzione di pacemaker, defibrillatori automatici, loop recorder) e quasi 30.000 prestazioni ambulatoriali.

L’avvio dell’UTIC/Emodinamica – con 4 posti letto di terapia intensiva – consentirà a regime di trattare in loco pazienti affetti da infarto miocardico in cui è fondamentale “riaprire” la coronaria oppure eseguire l’angioplastica in tempi rapidi. Inoltre, questa nuova struttura consentirà di diagnosticare e trattare pazienti con malattia delle coronarie che non hanno ancora portato all’infarto miocardico. In prospettiva, potranno essere eseguite presso tale reparto procedure più avanzate come la chiusura delle comunicazioni tra gli atri (PFO) e l’impianto di valvole aortiche senza apertura chirurgica del torace.

L’attivazione del nuovo Angiografo digitale permetterà di effettuare studi coronarici approfonditi grazie alle immagini ad altissima risoluzione ed in 3D, studi delle stenosi, studio approfondito e completo della cinetica cardiaca, ricostruzioni 3D dei vasi e navigazioni virtuali sfruttando le maggiori potenze di calcolo delle innovative tecnologie introdotte, procedure interventistiche di alto profilo chirurgico. Questa importante tecnologia digitale, come tutte le tecnologie digitali, permetterà il confronto con altre indagini radiologiche dello stesso paziente semplicemente con un clic, richiamando e mettendo a confronto immagini da altre modalità, per un confronto ed una panoramica sempre più completa ed esaustiva dello stato di salute dei pazienti.