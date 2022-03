Ospedale nord barese, scelta condivisa  

I sindaci di Molfetta e Bisceglie fanno sapere che a breve avranno un incontro con l’assessore Palese.

(Telenorba di Giovanni Di Benedetto) – Il nuovo ospedale del nord barese è imprescindibile per il nostro territorio perché fornirebbe assistenza sanitaria ad un bacino d’utenza di circa 235mila abitanti dei Comuni di Bisceglie, Molfetta, Trani, Terlizzi, Ruvo, Corato e Giovinazzo, fermo restando la possibilità di accogliere pazienti anche da altre città”. Lo scrivono in una nota i Sindaci di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e di Molfetta, Tommaso Minervini, i quali fanno sapere che il 20 luglio 2020 hanno fornito alle competenti strutture regionali “una proposta condivisa per la migliore individuazione delle aree da dedicarsi al nuovo nosocomio sulla base di diversi criteri e requisiti tecnico-urbanistici”. I due sindaci fanno sapere che a breve avranno un incontro con l’Assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, e che eventuali problemi di natura idrogeologica nell’area sommariamente indicata, al confine tra i due comuni e a ridosso della statale 16, sono di facile soluzione. In ogni caso, dicono, è già pronta una soluzione alternativa e condivisa, “nella stessa area precedentemente individuata ma eliminando ogni interferenza idrogeologica del territorio di Molfetta in modo tale da superare ogni ostacolo o dubbio”.