Ospedale Monopoli-Fasano, Amati: “Da oggi su mio sito conto alla rovescia. Manca 54 per cento lavori nel 27 per cento tempo” 

Lo comunica il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Alla data del 28 febbraio 2022, risultavano effettuate lavorazioni pari al 46,35 per cento, per un ammontare di euro 35.156.209,54. Resta dunque da realizzare il 53,65 per cento dei lavori, in un tempo residuo del 26,4 per cento.

Da questo mese elencherò voce per voce gli adempimenti da realizzare entro il mese successivo. Entro il prossimo 29 marzo, dovranno essere completate tutte le pareti e facciate esterne.

Nonostante gli impegni, atti aggiuntivi e ulteriori risorse, su cui continua ovviamente l’attività di puntuale verifica, nell’ultimo mese non si registrano significativi cambiamenti sull’andamento.

Confido che questo sia dovuto solo alla necessità di adattare l’organizzazione al nuovo cronoprogramma, per cui mi aspetto entro fine marzo un radicale cambiamento di passo.

Ricordo sempre ai manager Asl, alla Direzione Lavori e all’impresa, che il nuovo ospedale è un presidio di salute diretto alle necessità di tutti: sentirsi interpellati dalla missione di far presto e bene, per porre fine allo scempio di privazione assistenziale di questa larga fascia territoriale della regione, mi pare che sia una cosa da non dover affermare a parole ma attraverso le opere”./comunicato