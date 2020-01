Ospedale di Manduria, Turco: “False notizie su ambulatorio di otorino. Il Giannuzzi non perderà nulla”

“Nessuna dismissione o disattivazione del servizio. L’attività dell’ambulatorio di Otorino dell’ospedale Giannuzzi di Manduria riprenderà già dalla prossima settimana, garantendo un servizio essenziale per tutto il distretto. Chi in queste ore afferma il contrario non solo dice il falso ma alimenta un ingiustificato allarme tra cittadini e utenti. Non si scherza con la salute, né tantomeno si strumentalizza per beceri calcoli politici.

Anzi, ai detrattori ricordo che prossimamente proprio al Giannuzzi, nosocomio che da tempo seguo, sarà operativa la mia proposta di legge che prevede l’allocazione della guardia medica in spazi attigui al pronto soccorso, al fine di decongestionare l’afflusso dei codici meno gravi e urgenti. Ma non solo. Sempre al Giannuzzi sarà potenziata l’attività di Pneumologia, come da me richiesta più volte. Insomma, noi ci mettiamo i fatti e non le parole al vento”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Senso Civico, Giuseppe Turco.