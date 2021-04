Ospedale di Casarano, Gabellone: “In Commissione Lopalco e Rollo hanno assicurato che tornerà la piena funzionalità”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Gabellone.

“Nello scorso mese di marzo, a seguito della carenza di anestesisti trasferiti al Dea di Lecce, l’ospedale Ferrari di Casarano rischiava il blocco degli interventi chirurgici. Per questo motivo avevo chiesto l’audizione dell’assessore alla Sanità, Lopalco, e del direttore generale della Asl di Lecce, Rollo, per avere assicurazioni che tutto ciò non avvenisse, ma soprattutto per conoscere quale sarebbe stato il futuro del reparto di Chirurgia.



Entrambi intervenuti in III Commissione hanno rassicurato che seppur con misure provvisorie è stata garantita la possibilità di effettuare interventi chirurgici al Ferrari. Inoltre, mi hanno assicurato che grazie al concorso della Asl per l’assunzione di nuovi anestesisti, il Ferrari tornerà al suo fisiologico standard di funzionamento. Una risposta molto positiva per l’ospedale, per Casarano e per tutti i cittadini dei paesi limitrofi”./