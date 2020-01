Ospedale della Murgia. Conca: “Le verifiche delle Asl Bari e Bt ulteriore passo avanti per l’apertura dell’emodinamica”

“Con la delibera con cui il Dipartimento Salute regionale ha dato l’incarico al dipartimento prevenzione della Asl di Bari di effettuare un sopralluogo all’ospedale della Murgia per verificare il possesso dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dell’UTIC con quattro posti letto e alla Asl BT di verificare e certificare il possesso di ulteriori requisiti per l’Unità Operativa di Cardiologia con 8 posti letto, per l’UTIC e per l’Emodinamica senza posti letto, si fa un ulteriore passo avanti per l’arrivo della cardiologia interventistica al Perinei”.

Lo dichiara il consigliere regionale del M5S Mario Conca, che già qualche giorno fa aveva annunciato la partenza dell’emodinamica entro metà febbraio nell’ospedale murgiano, dopo due anni di attesa.

“Purtroppo – continua Conca – abbiamo dovuto aspettare tanto a causa delle resistenze baronali, nonostante fosse tutto pronto e fosse già disponibile un macchinario all’avanguardia.

Dopo il nullaosta di entrambe le ASL di procederà al rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento con prescrizione, necessaria per via degli organici incompleti che aumenteranno gradualmente. Sono già pronti 5 emodinamisti e infermieri con esperienza ventennale hanno chiesto la mobilità dal Policlinico.

Finalmente dopo anni sarà possibile dare vita a un percorso che porterà con il tempo all’operatività h24. Un risultato per cui stiamo ci stiamo battendo da tempo, per garantire ai cittadini murgiani che l’ospedale più nuovo della Regione non sia solo un contenitore vuoto”.