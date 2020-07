Ospedale della Murgia, Colonna: “Disposta dalla Asl di Bari l’assunzione di 12 infermieri per l’Utic e consentire l’inizio delle attività dell’emodinamica”

Una nota del consigliere regionale Enzo Colonna.

“Con una deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari, Antonio Sanguedolce, di pochi giorni fa è stata disposta l’assunzione a tempo determinato di 76 infermieri, indispensabili, da un lato, per far fronte a nuove necessità di carattere organizzativo e assistenziale nelle diverse strutture sanitarie presenti sul territorio dell’area barese e, dall’altro, per sostituzioni di personale andato in pensione o assente per maternità, aspettativa, ferie. Nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale per 566 posti da infermiere, indetta nell’ottobre del 2019, i nominativi sono stati selezionati scorrendo una precedente graduatoria.

Il provvedimento dispone che ben 12 infermieri siano assegnati al reparto di Cardiologia dell’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei”, in considerazione dell’attivazione delle postazioni dell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) e dell’inizio dell’attività di Cardiologia Interventistica.

Si tratta di un significativo potenziamento in termini di risorse umane e professionalità che aspettavo da tempo e che consente di proseguire, nonostante le criticità attraversate a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il percorso – che seguo costantemente, passo dopo passo, sin dal mio insediamento in Consiglio regionale – finalizzato a dotare il territorio murgiano dell’Emodinamica.

Come già evidenziato in molteplici circostanze, tutta la dotazione delle attrezzature necessarie è stata completata ed è stata complessivamente allestita l’unità.

A fine gennaio scorso, inoltre, è stato affidato ai Dipartimenti di Prevenzione della ASL BA e della ASL BAT l’incarico di svolgere le verifiche propedeutiche all’accreditamento che sono in corso, visto che nei giorni scorsi si sono svolti i primi necessari sopralluoghi.

Con l’assunzione dei 12 infermieri, cui occorre aggiungere l’assunzione, già disposta nelle scorse settimane, di 5 cardiologi/emodinamisti e i sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dal Dipartimento di Prevenzione, si stanno determinando tutte le condizioni necessarie per poter ottenere l’accreditamento dell’Utic-Emodinamica che, a questo punto, è imminente, e consentirà di dotare l’Ospedale “Perinei” di questa importantissima realtà.

L’obiettivo è quello di chiudere il procedimento amministrativo nel giro di qualche settimana in modo da conseguire questo storico obiettivo per tutta l’area della Murgia barese che porterà a migliorare sensibilmente la risposta, in termini di servizi, ai bisogni espressi dai cittadini da lungo tempo.

Al direttore generale della ASL di Bari, Antonio Sanguedolce, e alla direzione strategica rinnovo il mio pieno sostegno (quello di tutte le comunità murgiane) a proseguire con determinazione su questa strada e i miei ringraziamenti per l’eccellente lavoro, condotto di concerto con il dipartimento regionale “Promozione della salute”, guidato da Vito Montanaro, oltre che con il dipartimento aziendale di cardiologia, con la direzione del presidio ospedaliero murgiano e tutto lo staff dell’unità di cardiologia dell’Ospedale “Perinei”. Un lavoro complesso e articolato, che ora, finalmente, è sul punto di dare i suoi frutti.

Ringrazio, inoltre, il Presidente Michele Emiliano per aver costantemente sostenuto e accompagnato questo difficile processo.

Nelle prossime settimane non mancheranno, come fatto in questi anni, le mie attenzioni e sollecitazioni su questa questione, per portare a termine l’impegno preso con le Comunità della Murgia”.