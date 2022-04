Ospedale Covid in Fiera. Caracciolo: “Non è il momento di portare avanti battaglie vuote di significato”

“In piena pandemia, con una situazione critica, quella struttura ha rappresentato la salvezza per moltissimi cittadini colpiti dal virus, che in quel luogo sono stati accolti e curati. Capisco, arrivati ad oggi, al momento in cui stiamo uscendo, a fatica per tutti, dall’emergenza sanitaria che ci ha provati per più di due anni, che è arrivato il momento di capire cosa fare di quella struttura. Ritengo, però, che prima di tutto non andrebbe mai dimenticato il motivo per il quale è sorta, e credo sia giusto rimarcare che non è stata una perdita di tempo e né di denaro, quindi realizzarla non è stata una scelta sbagliata. Oltre a svolgere la sua funzione allora, inoltre, potrà continuare ad essere un luogo strategico e utile per tutti i cittadini ancora oggi, e anche in futuro.

Al momento attuale è indispensabile definire un piano di rilascio degli spazi per il ripristino delle attività fieristiche, di intesa con l’ente Fiera del Levante e con la società concessionaria Nuova FdL, però è altresì essenziale capire come rendere ancora una volta funzionale una struttura ospedaliera che può facilmente essere riadattata secondo le necessità del caso. Sono molto le ipotesi attualmente al vaglio con il Presidente Michele Emiliano e, ritenendo che questo non è il momento per le critiche inutili e per tirare fuori argomenti per il puro spirito di screditare un lavoro che è stato apprezzato da tutti, mi preme dire che quella struttura potrebbe essere utilizzata per ospitare i profughi provenienti dall’Ucraina, adesso e nei prossimi mesi, per poi avere in futuro, auspicando che il conflitto si spenga al più presto, altre destinazioni di pubblica necessità.

Non è il momento di portare avanti battaglie vuote di significato, sollevare polemiche basate sul nulla, gettare benzina su fuochi che andrebbero spenti ancora prima di divampare. Non è il momento di creare volutamente situazioni che vanno a sbilanciare un equilibro politico che tutti noi, con un lavoro serrato e notevoli sacrifici, stiamo cercando di ristabilire per il bene di tutti.”