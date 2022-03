Oncologico Bari, Perrini: “Riprendere subito la sperimentazione del dott. Gadaleta sui malati di tumore al pancreas”

Di seguito la sintesi dell’interrogazione a Emiliano e Palese presentata dal vicepresidente della Commissione sanità e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Nella Regione che spende oltre un milione di euro per acquistare un farmaco SMA che potrebbe (il condizionale è d’obbligo) salvare la vita a un bambino di pochi anni, vi è un’altra storia assurda quanto punitiva verso un medico la cui sperimentazione potrebbe salvare la vita a tanti ammalati di tumore al pancreas.

Eppure l’Oncologico di Bari, il Papa Giovanni Paolo II, non è solo un ospedale oncologico ma anche o soprattutto un Istituto di Ricerca (IRCCS), e quindi appare ancor più assurdo che venga sospeso un protocollo sperimentale denominato «Chemioterapia intra-arteriosa pancreatica a base di FOLFIRINOX» che permetterebbe di curare i tumori al pancreas inoperabili, al terzo stadio, con prognosi infauste, e consente di ridurre gli effetti collaterali e la tossicità dei chemioterapici. Un protocollo messo a punto dal dottor Gadaleta, direttore dell’U.O.C. oncologia interventistica e oncologia medica integrata, grazie a un progetto approvato dal Ministero della Salute un anno fa e finanziato con 91mila euro.

Il 30 aprile del 2021, però, la sperimentazione viene sospesa dalle Direzioni Scientifica e Strategica dell’IRCCS per la morte della paziente «numero uno» sottoposta alla terapia, nonostante l’autopsia abbia dimostrato che il decesso non è stato causato dalla terapia, ma da legionellosi, anzi la terapia stava funzionando e sempre l’autopsia aveva evidenziato la completa regressione, fino alla scomparsa, del tumore al pancreas al terzo stadio. Per questo il dott. Gadaleta aveva richiesto di riprendere la sperimentazione applicando il protocollo su numerosi altri pazienti che l’avevano richiesta.

Ma nell’attesa il percorso si è complicato: il 10 febbraio scorso, le tenaglie burocratiche si sono amplificate anche sul piano economico: l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha comminato una sanzione amministrativa di 166.666,66 euro perché non era stata richiesta all’Agenzia l’autorizzazione alla sperimentazione. Una sanzione che i direttori generale e sanitario dell’IRCSS, Delle Donne e Milella, hanno contestato al dott. Gadaleta.

Insomma, oltre il danno la beffa per il dottor Gadaleta che avrebbe sperimentato, con successo, su un solo paziente il protocollo e non solo ha dovuto interrompere il protocollo per il decesso per altra causa del paziente, ma per colpa di una burocrazia assurda (non aver chiesto l’autorizzazione dell’Aifa) rischia una multa di circa 170mila euro. In tutto questo vi sono tanti ammalati gravi di tumore al pancreas che potrebbero essere salvati e invece vengono lasciati morire per colpa di un’assurda e punitiva burocrazia. Non hanno forse questi malati oncologici lo stesso diritto di quei bambini malati di SMA? Entrambe sono sperimentazioni…

Per questo motivo ho presentato un’interrogazione innanzitutto per sapere se: il presidente Emiliano e l’assessore alla Sanità, Palese, siano a conoscenza di tutto quello che è avvenuto all’Oncologico di Bari e se entrambi, una volta informati, sono interessati a riattivare con urgenza il protocollo sperimentale sospeso.

Infine, vorrei invitare il presidente Emiliano e l’assessore Palese a valutare gli atti e i comportamenti tenuti dai direttori Delle Donne e Milella in questa vicenda”.