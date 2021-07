Oms:La pandemia non è affatto finita

Il Comitato di emergenza dell’Oms ha messo in guardia sulla forte probabilità che emergano e si diffondano a livello globale nuove e forse più pericolose varianti che potrebbero essere ancora più difficili da controllare.

“Nonostante gli sforzi nazionali, regionali e globali, la pandemia non è affatto finita. Continua a evolversi, con 4 varianti di preoccupazione che dominano l’epidemiologia globale”, così l’Organizzazione mondiale della sanità che durante l’ottavo meeting ha fatto un bilancio dell’attuale situazione pandemica sul piano internazionale.

Secondo l’oms infatti, l’ipotesi che si diffondano delle varianti più pericolose e contagiose potrebbe non essere così rara. il direttore generale dell’Oms ha parlato di come la priorità sia quella di somministrare le dosi a chi non è stato ancora vaccinato, mentre aziende come Moderna e Pfizer dovrebbero destinare dosi al programma Covax per i paesi in via di sviluppo. Ha quindi aggiunto: “La variante Delta sta facendo il giro del mondo ad alte velocità.

Presente in oltre 100 paesi, sta portando verso un nuovo picco di casi e decessi di Covid-19. Stiamo vivendo una situazione in peggioramento che minaccia ulteriormente vite e mezzi di sussistenza. Questo non è il momento per una pausa”.

E viene riconosciuta come “forte” la “probabilità” che in futuro emergano e si diffondano globalmente “nuove varianti di preoccupazione, forse più pericolose e ancora più difficili da controllare”, il monito lanciato dal Comitato di emergenza convocato dall’Oms che ha inoltre osservato come “le differenze regionali ed economiche stanno influenzando l’accesso ai vaccini, alle terapie e alla diagnostica.

I Paesi con accesso avanzato ai vaccini e sistemi sanitari ben dotati di risorse sono sotto pressione per riaprire completamente le loro società.

I Paesi con accesso limitato ai vaccini stanno sperimentando nuove ondate di infezioni, affrontando un calo della fiducia pubblica e la crescente resistenza” a misure anti contagio e restrizioni, “crescenti difficoltà economiche e, in alcuni casi, crescenti disordini sociali”.