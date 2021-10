Oms: Servono 23,4 miliardi di dollari per porre fine alla pandemia

L’Oms ha annunciato un nuovo piano di lotta alla pandemia da Covid-19 nei Paesi poveri e chiede 23,4 miliardi di dollari per i prossimi 12 mesi per finanziarlo.

In vista del vertice del G20 di questo fine settimana a Roma, il capo dell’Oms Tedros ha lanciato un appello alle principali nazioni industriali del mondo, in quanto “hanno la capacità di assumere gli impegni politici e finanziari necessari per porre fine a questa pandemia e per prevenire crisi future”.

Il nuovo piano strategico ACT-Accelerator definisce azioni urgenti per affrontare le lacune cruciali nell’accesso a test, trattamenti, vaccini e dispositivi di protezione individuale Covid-19 nei paesi a basso e medio reddito, utilizzando le più recenti informazioni epidemiologiche, di approvvigionamento e di mercato.

L’Oms chiede così 23,4 miliardi di dollari fino a settembre 2022 per l’attuazione del piano. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato: “Per porre fine alla pandemia, i governi, i produttori e i donatori devono finanziare completamente l’ACT-Accelerator per affrontare le disuguaglianze nell’accesso ai vaccini, ai test e ai trattamenti COVID-19.

Nel concentrare le sue energie nell’affrontare il grande divario di equità per questi strumenti, ACT-Accelerator sta rafforzando il suo ruolo di alleato per i paesi emarginati dalle forze di mercato nell’assicurare interventi salvavita. Il finanziamento completo di ACT-Accelerator è un imperativo per la sicurezza sanitaria globale per tutti noi: il momento di agire è adesso”.

Il piano di ACT-Accelerator per affrontare le disuguaglianze nell’accesso a vaccini, test e trattamenti COVID-19 aiuterà a evitare più di 5 milioni di potenziali decessi. È anche essenziale per la ripresa economica globale.

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) stima una perdita di 5,3 trilioni di dollari di entrate globali entro il 2026 se gran parte del mondo non sarà protetta dal COVID-19.