Oms: Non sottovalutiamo Omicron

La variante è ora presente in 77 paesi. L’enorme numero di casi potrebbe ancora una volta sopraffare i sistemi sanitari impreparati, avverte l’Organizzazione.

(PS) – “Vorrei essere molto chiaro: l’Oms non è contro i booster. Siamo contro l’iniquità. La nostra principale preoccupazione è salvare vite, ovunque.

È davvero molto semplice: la priorità in ogni paese, e a livello globale, deve essere quella di proteggere i meno protetti, non i più protetti. Rimane un ampio divario nei tassi di vaccinazione tra i paesi. 41 paesi non sono ancora stati in grado di vaccinare il 10% della loro popolazione e 98 paesi non hanno raggiunto il 40%. Se poniamo fine alle disuguaglianze, poniamo fine alla pandemia. Se permettiamo che l’iniquità continui, permettiamo che la pandemia continui”. Così Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, ieri nel suo discorso a Ginevra rivolgendosi ai giornalisti. Il capo dell’Oms ha inoltre sottolineato come Omicron si stia diffondendo a un ritmo che non abbiamo visto con nessuna variante precedente.

“Anche se Omicron causa malattie meno gravi – ha aggiunto – l’enorme numero di casi potrebbe ancora una volta sopraffare i sistemi sanitari impreparati. Devo essere molto chiaro: i vaccini da soli non faranno uscire nessun paese da questa crisi. I Paesi possono – e devono – prevenire la diffusione di Omicron con misure che oggi funzionano”.