Oms: Il Covid-19 ha contribuito a 69.000 decessi per malaria

Le interruzioni dovute alla pandemia di Covid-19 hanno provocato un notevole aumento dei casi di malaria e dei decessi tra il 2019 e il 2020, ha affermato ieri l’Organizzazione mondiale della sanità. Gavi finanzierà il primo vaccino contro la malaria

Tuttavia, “lo scenario apocalittico” previsto dall’Oms non si è materializzato”, ha affermato Pedro Alonso, direttore del Programma globale sulla malaria dell’Oms, in occasione del lancio del Rapporto annuale sulla malaria dell’agenzia delle Nazioni Unite a Ginevra. Secondo l’analisi, interruzioni moderate nella fornitura di servizi per la malaria hanno contribuito a 14 milioni di casi di malaria e 69.000 morti. Due terzi (o 47.000) dei decessi aggiuntivi per malaria sono dovuti a interruzioni nella fornitura di prevenzione, diagnosi e trattamento della malaria durante la pandemia.

All’inizio della pandemia, l’Oms aveva previsto un raddoppio dei decessi per malaria nell’Africa sub-sahariana, come scenario peggiore. Tuttavia, l’analisi ha rilevato un aumento stimato del 12% dei decessi nella regione tra il 2019 e il 2020. “Il primo messaggio è un messaggio di buona notizia. Grazie a sforzi urgenti e strenui possiamo affermare che il mondo è riuscito a evitare lo scenario peggiore delle morti per malaria “, ha affermato Alonso.

Il rapporto ha rilevato che solo il 58% dei paesi ha completato le campagne pianificate per distribuire zanzariere trattate con insetticida (ITN) nel 2020. A livello globale, entro la fine del 2020 era stato distribuito il 72% di tutte le ITN pianificate per la distribuzione. Nel 2020 dei 65 paesi che hanno risposto, 37 paesi hanno segnalato interruzioni parziali (dal 5% al ​​50%) dei servizi di diagnosi e cura della malaria. Entro il 2021 15 paesi hanno segnalato interruzioni parziali (5 per cento-50 per cento) e 6 paesi hanno riportato gravi interruzioni.

Il Rapporto mondiale sulla malaria di quest’anno ha utilizzato una nuova metodologia per stimare i decessi per malaria in tutto il mondo. Ciò ha comportato una quota maggiore (7,8 per cento) di decessi tra i bambini sotto i cinque anni rispetto a quanto precedentemente riconosciuto (4,8 per cento). “Abbiamo una stima migliore del vero carico di malaria e questo è ora a 627 mila morti nel 2020”, ha detto il dottor Alonso.

Il rapporto ha rilevato una riduzione del 27% nell’incidenza dei casi (casi per 1000 abitanti) di malaria dal 2000 al 2020 con una tendenza generale al ribasso del tasso di mortalità per malaria dal 2000 ad oggi. Ciò equivale a una riduzione del 49% del tasso di mortalità per malaria dal 2000 al 2020. Il rapporto ha rilevato che la regione africana dell’OMS ha registrato circa il 95% dei casi globali di malaria nel 2020 e il 96% dei decessi globali per malaria nel 2020.

Anche prima dell’emergere di COVID-19 , i guadagni globali contro la malaria si stavano stabilizzando ”. “Non siamo sulla traiettoria del successo, ci stiamo allontanando sempre più dal raggiungimento delle pietre miliari del 2020 della strategia globale contro la malaria dell’OMS”, ha affermato Alonso. Un nuovo approccio guidato dal paese al controllo della malaria nei paesi ad alto carico stava iniziando a prendere slancio quando il COVID-19 ha colpito. Secondo l’analisi nel 2020, l’incidenza globale dei casi di malaria era fuori pista del 40% e il tasso di mortalità globale per il 2020 era fuori pista del 42%.

Su scala globale, i progressi contro la malaria rimangono disomogenei . Il rapporto ha rilevato che molti paesi con un basso carico di malattia si stanno muovendo costantemente verso l’obiettivo dell’eliminazione della malaria. Due paesi, El Salvador e Cina, sono stati certificati esenti dalla malaria dall’OMS nel 2021. Tuttavia, la maggior parte dei paesi con un alto carico di malattia ha subito battute d’arresto e sta perdendo terreno.

Gavi finanzierà il primo vaccino contro la malaria

Il Gavi Board ha approvato un investimento per sostenere l’introduzione, l’approvvigionamento e la consegna del vaccino contro la malaria per i paesi ammissibili al Gavi nell’Africa sub-sahariana nel 2022-2025. Un investimento iniziale di 155,7 milioni di dollari per il 2022-2025 avvierà l’implementazione di questo strumento aggiuntivo per “contribuire a ridurre la mortalità infantile in Africa”, secondo Gavi.

“Abbiamo bisogno di nuovi strumenti per raggiungere i nostri obiettivi globali sulla malaria. E ora, per la prima volta, abbiamo un vaccino contro la malaria che, secondo le nostre stime, può salvare da 40.000 a 80.000 vite aggiuntive di bambini africani ogni anno. Ciò rappresenta una svolta scientifica e di salute pubblica.” L’interesse per il vaccino contro la malaria nei paesi endemici è elevato e si prevede che la domanda del vaccino supererà l’offerta attualmente limitata. Le attuali stime sulla produzione di vaccini prevedono un massimo di 15 milioni di dosi all’anno; tuttavia, la domanda è stimata in più di 80 milioni di dosi all’anno.

