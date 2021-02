Oms: “estremamente improbabile” che Covid-19 provenga da un laboratorio

Peter Ben Embarek dell’Organizzazione mondiale della sanità ha parlato durante una conferenza stampa a Wuhan, in Cina, al termine di una missione di quattro settimane nella città in cui il nuovo coronavirus è emerso per la prima volta a dicembre 2019.

Il virus che causa il Covid-19 è probabilmente passato dagli animali all’uomo ed è “estremamente improbabile” che provenga da un laboratorio, ha detto ieri il capo di un team internazionale che studia le origini della malattia.

“I nostri risultati iniziali suggeriscono che l’introduzione attraverso una specie ospite intermedia è la via più probabile e quella che richiederà più studi e ricerche mirate più specifiche”, ha detto Peter Ben Embarek dell’Organizzazione mondiale della sanità ha parlato durante una conferenza stampa a Wuhan, in Cina, al termine di una missione di quattro settimane nella città. Il team internazionale convocato dall’Oms era composto da 17 esperti cinesi e un numero uguale di controparti di altre nazioni, che si occupavano di tre aree: epidemiologia, ricerca molecolare e animale e ambiente.

Hanno visitato ospedali e altri siti a Wuhan, incluso il mercato Huanan dove è stato rilevato per la prima volta il virus Sars-CoV-2 e hanno identificato quattro ipotesi principali su come avrebbe potuto essere trasmesso agli esseri umani.

“Tuttavia, i risultati suggeriscono che è estremamente improbabile che l’ipotesi dell’incidente di laboratorio spieghi l’introduzione del virus nella popolazione umana, e quindi non è un’ipotesi che implica il suggerimento di studi futuri sul nostro lavoro, nella comprensione dell’origine del virus”, ha detto Embarek.

Collegamento al cibo congelato?

Mentre la ricerca in corso continua a suggerire che i pipistrelli sono un serbatoio naturale per il nuovo coronavirus, Embarek ha escluso la possibilità a Wuhan, poiché la città non è vicina a nessun ambiente in cui si trovano questi animali.

Un’ipotesi suggerisce che il virus potrebbe essere passato attraverso la catena alimentare, poiché i prodotti congelati possono fornire una superficie per la trasmissione.

Embarek ha detto che i prodotti animali congelati, principalmente frutti di mare, venivano venduti al mercato di Huanan, insieme a prodotti a base di animali selvatici e d’allevamento, alcuni dei quali provenivano da altre parti della Cina o erano stati importati.

“Quindi, c’è il potenziale per continuare a seguire questa guida e guardare ulteriormente la catena di approvvigionamento e gli animali che sono stati forniti ai mercati sotto forma di congelati e altri trasformati e semilavorati, o forma grezza”, ha detto.

Virus che circolava altrove prima.

È passato quasi un anno da quando è stata dichiarata la pandemia Covid-19 e fino a ieri ci sono stati più di 106 milioni di casi in tutto il mondo, inclusi circa 2,3 milioni di decessi.

Le indagini condotte a Wuhan getteranno le basi per il tracciamento dell’origine del virus altrove, secondo il capo cinese del team, Liang Wannian. Ha detto che la loro revisione di studi non pubblicati suggerisce che il virus stava circolando prima in altre regioni.

“Questi studi provenienti da diversi paesi suggeriscono che la circolazione di Sars-CoV-2 precede la rilevazione iniziale dei casi di diverse settimane”, ha detto Liang, parlando attraverso un interprete.

“Alcuni dei sospetti campioni positivi sono stati rilevati anche prima del primo caso segnalato. Ciò indica la possibilità della mancata circolazione segnalata in altre regioni”. Liang ha aggiunto che la ricerca non ha trovato “alcuna indicazione” della trasmissione del virus a Wuhan nel periodo precedente a dicembre 2019.