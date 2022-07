Omicron, quello che sappiamo sulla nuova sottovariante B.2.75

Segnalata il 2 giugno, ha 9 mutazioni. Zollo (Ceinge), ad ora non rilevata in Italia.

Segnalata in India il 2 giugno scorso, la sottovariante BA.2.75 è “in apparente rapida crescita”, segnala in un tweet il virologo Tom Peacock, dell’Imperial College di Londra.

Su questa nuova arrivata della famiglia Omicron non esistono al momento pubblicazioni scientifiche, ma segnalazioni sul web fra gruppi di esperti, che rilevano soprattutto come questa nuova sottovariante sia una seconda generazione, derivata a sua volta dalla Omicron BA.2 ma diversa da questa per via di nove mutazioni sulla proteina Spike, con la quale il virus si aggancia alle cellule umane. Proprio a causa di queste ultime, che probabilmente la rendono più trasmissibile, si è preferito distinguerla dalla BA,2.