Omicron. Con due dosi di Pfizer protezione al 70% da rischio ospedalizzazione. Ma cala al 33% la protezione dall’infezione. Ecco i primi dati dal Sudafrica

Quanto alle persone che hanno avuto Covid in precedenza, il rischio di reinfezione con Omicron risulta essere significativamente più alto rispetto alle varianti precedenti. Nonostante l’incidenza assoluta molto bassa, i dati preliminari suggeriscono che i bambini hanno un rischio maggiore del 20% di ricovero ospedaliero nella quarta ondata guidata da Omicron in Sud Africa. Questi i dati delle prime 3 settimane sulla platea degli assistiti della più importante assicurazione sanitaria del Paese, Discovery Health.

14 DIC – (Quotidiano Sanità) – Due dosi di vaccino Pfizer contro il Covid forniscono una protezione significativa contro l’ospedalizzazione in individui con infezione variante di Omicron. Lo rileva una ricerca condotta su 211.000 casi positivi rilevati in Sudafrica dal team di Discovery Health, la più grande compagnia assicuratrice sanitaria del Paese in collaborazione con i principali scienziati del South African Medical Research Council.

La nota dolente riguarda la protezione dall’infezione che scende al 33% nelle prime settimane della quarta ondata sudafricana guidata da Omicron. Ciò rappresenta un calo significativo rispetto alla protezione dell’80% contro l’infezione offerta durante il periodo precedente, probabilmente sulla base di una minore suscettibilità anticorpale, a seguito delle estese mutazioni della proteina spike nella variante Omicron.

In modo incoraggiante, tuttavia, il risultato mostra che questi stessi individui vaccinati che hanno ricevuto due dosi del vaccino Pfizer avevano una protezione del 70% contro il ricovero ospedaliero nello stesso periodo di tempo, comunque inferiore a quella del 93% registrata nei confronti della variante Delta.

Inoltre, l’analisi dimostra che la tutela contro il ricovero ospedaliero viene mantenuta a tutte le età, nelle persone dai 18 ai 79 anni, con livelli di protezione leggermente inferiori per gli anziani (67% nelle persone dai 60 ai 69 anni e 60% per le persone dai 70 ai 79 anni). La protezione contro il ricovero è coerente anche in una serie di malattie croniche, tra cui diabete, ipertensione, ipercolesterolemia e altre malattie cardiovascolari.

Il rischio di reinfezione da Omicron è significativamente più alto rispetto alle varianti precedenti. “Nel complesso, il rischio di reinfezione (dopo una precedente infezione) è aumentato nel tempo, con Omicron che ha portato a tassi di reinfezione significativamente più alti rispetto alle varianti precedenti”. Le persone che sono state infettate da Covid nella terza ondata (Delta) del Sud Africa affrontano un rischio relativo del 40% di reinfezione con Omicron.

Le persone che sono state infettate da Covid nella seconda ondata (Beta) del Sud Africa affrontano un rischio relativo del 60% di reinfezione con Omicron.

Mentre gli individui che hanno avuto un’infezione documentata nella prima ondata del Sud Africa, e quindi probabilmente sono stati infettati dal virus Sars-CoV-2 portatore della mutazione D614G, affrontano un rischio di reinfezione del 73% rispetto a quelli senza precedente infezione documentata.

“Gli adulti stanno vivendo un rischio di ricovero inferiore del 29% rispetto alla prima ondata di infezione del Sudafrica, dominata da D614G, all’inizio del 2020. Inoltre, gli adulti ospedalizzati attualmente hanno una minore propensione ad essere ricoverati in terapia intensiva e terapia intensiva. unità, rispetto alle onde precedenti”, spiega Shirley Collie della Discovery Health.

“Nonostante il fatto che i bambini continuino a mostrare un’incidenza molto bassa di gravi complicanze a seguito di Covid, i dati di Discovery Health indicano che i bambini di età inferiore ai 18 anni hanno un rischio di ricovero superiore del 20% per complicanze di Covid se infettati da Omicron – spiega Collie -. Si tratta di dati precoci e richiedono un attento follow-up. Tuttavia, questa tendenza è in linea con l’avvertimento del National Institute for Communicable Diseases (Nicd) del Sudafrica nei giorni scorsi che durante la terza ondata di contagi in Sudafrica (da giugno a settembre 2021) avevano visto un aumento dei ricoveri pediatrici e ora, nel quarto onda, stanno assistendo a un simile aumento di ricoveri per i bambini di età inferiore ai cinque anni”.

È anche importante notare che l’analisi di Discovery Health mostra che il rischio che i bambini risultino positivi alle infezioni da Covid è significativamente inferiore rispetto agli adulti. “I bambini avevano il 51% in meno di probabilità di risultare positivi per Covid rispetto agli adulti nel periodo Omicron e, nel complesso, il rischio che i bambini vengano ricoverati in ospedale per complicazioni Covid rimane basso”, aggiunge Collie.

Laddove i bambini richiedono il ricovero per complicanze da Covid le diagnosi primarie sono bronchiolite e polmonite, spesso con gravi sintomi gastrointestinali e disidratazione.