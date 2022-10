Oltre 11 milioni di italiani colpiti dalla sindrome del Long Covid

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità una percentuale compresa tra il 10 e il 20% della popolazione che a livello globale ha contratto il Covid-19 avrebbe sviluppato la sindrome del Long Covid, che si manifesta prevalentemente con estrema stanchezza, nebbia mentale e difficoltà di concentrazione, rallentamento cognitivo, dispnea, dolori muscolari. Ciò significa che nel mondo ne soffrirebbero milioni di persone. In Italia “stime precise ancora non ci sono”, afferma Graziano Onder, coordinatore del gruppo di lavoro sul Long Covid di cui è capofila l’Istituto superiore di sanità: “Ci sono però vari studi internazionali che indicano in un 50% la percentuale di persone infettate che anche dopo la guarigione manifesta astenia, cioè uno stato di stanchezza cronica. Una condizione che in Italia riguarderebbe, a fronte di oltre 23 milioni di contagiati, qualcosa come più di undici milioni di ex pazienti Covid”.