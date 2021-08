Oggi, venerdì 6 agosto, entra in vigore il Green pass obbligatorio per i cittadini sopra i 12 anni

Oggi scatta il Green pass: ecco come avverranno le verifiche e quali sono le restrizioni.

Entrano in vigore le regole sulla certificazione verde obbligatoria – da esibire se si desidera svolgere determinate attività – per tutti i cittadini sopra i 12 anni. Sul sito dedicato, viene spiegato come si verifica la validità del documento: tutti i dettagli.

Oggi, venerdì 6 agosto, entra in vigore il Green pass obbligatorio per i cittadini sopra i 12 anni che desiderano svolgere determinate attività

Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia, regione per regione.

Sul sito dedicato alla certificazione verde, messo a disposizione dal governo, viene spiegato come avviene la verifica della validità del documento

Green pass per entrare nei musei, cosa c’è da sapere.

La certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato, che mostra il relativo QR Code in formato digitale o cartaceo. L’app VerificaC19 legge il codice, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato

Via libera al decreto sul Green Pass, Speranza: “Serve per evitare chiusure e per libertà”.

L’app mostra graficamente l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, cognome e data di nascita dell’intestatario

Green Pass, via libera dal Cdm al nuovo decreto. Dai trasporti alla scuola, cosa prevede.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento d’identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’app

Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta.

Gli operatori che possono verificare la certificazione sono i pubblici ufficiali, il personale addetto ai servizi di controllo dell’attività d’intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, i soggetti titolari di strutture ricettive e dei pubblici esercizi per i quali serve il Green pass, il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali in cui si svolgono eventi e attività con obbligo di certificazione verde, i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie.

Sono esentati dall’obbligo di Green pass coloro che hanno idonea certificazione medica, mentre in zona bianca è valida per 9 mesi la certificazione verde ottenuta dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino. Nelle zone gialla, arancione e rossa il Green pass è valido per accedere a tutti i servizi e le attività consentiti e alle condizioni previste.

La certificazione verde serve per svolgere attività sportiva al chiuso in palestre, piscine, circoli sportivi e centri benessere, ma anche per accedere agli stadi e nei palazzetti dello sport, sempre restando i limiti di capienza stabiliti in base al colore della zona.

Il Green pass serve anche per sedersi ai tavoli al chiuso di ristoranti, bar, pub, pasticcerie e gelaterie in zona bianca. Non è necessario per i tavoli all’aperto o per le consumazioni al bancone. Il decreto prevede inoltre l’ingresso con il Green pass “nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove sia consentito e alle condizioni previste per le singole zone”.

Obbligo di certificazione anche per numerose attività come spettacoli aperti al pubblico, musei, mostre, sagre, fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò