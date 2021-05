Oggi Sabato 8 maggio si celebra la #giornata #mondiale sul #tumore #ovarico, la neoplasia ginecologica più aggressiva, di cui soffrono oltre 250 mila donne nel mondo.

L’Ospedale Miulli adotta un approccio #multidisciplinare nella #lotta al tumore e in questo video ha raccolto alcune #testimonianze particolarmente significative delle #donne che hanno affrontato la neoplasia. Perché conoscere questa malattia serve a migliorare le possibilità di #diagnosi e consentire l’accesso a #cure di qualità.

#Condividi questo video e aiutaci a diffondere una corretta informazione per combattere il tumore ovarico.

#Clicca qui per approfondire: http://www.miulli.it/8-maggio-giornata-mondiale-sul…

*****

Grazie a Luigi Porzia per la realizzazione del video e ad ACTO Puglia, Associazione aBRCAdabra e Una Rosa Blu Per Carmela per il patrocinio dell’ambito del progetto #MiulliInRosa

