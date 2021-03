Ocse: una vaccinazione diffusa e rapida è la migliore politica economica oggi disponibile

Una ripresa economica globale è in vista, ma secondo l’ultimo Interim Economic Outlook dell’Ocse è fondamentale un’implementazione della vaccinazione più rapida ed efficace in tutto il mondo, nel rispetto delle necessarie misure sanitarie e di allontanamento sociale.

Le prospettive sono migliorate negli ultimi mesi con segnali di ripresa del commercio di merci e della produzione industriale che si sono manifestati entro la fine del 2020. La crescita del Pil globale dovrebbe ora essere del 5,6% quest’anno, una revisione al rialzo di oltre 1 punto percentuale rispetto a dicembre Ocse Economic Outlook. Si prevede che la produzione mondiale raggiungerà i livelli pre-pandemia entro la metà del 2021, ma molto dipenderà dalla corsa tra i vaccini e le varianti emergenti del virus. L’implementazione della vaccinazione più rapida ed efficace in tutto il mondo è fondamentale. Ma l’implementazione globale del vaccino rimane irregolare, con restrizioni che rimangono in alcuni paesi e settori. Le prospettive di crescita migliorerebbero (scenario rialzista) se la produzione e la distribuzione delle dosi accelerasse, fosse meglio coordinata in tutto il mondo e anticipasse le mutazioni del virus. Ciò consentirebbe di allentare le misure di contenimento più rapidamente e di avvicinare la produzione globale alle proiezioni pre-pandemiche per l’attività. Ma la spesa dei consumatori e la fiducia delle imprese sarebbero colpite (scenario ribassista) se i programmi di vaccinazione non fossero abbastanza rapidi da ridurre i tassi di infezione o se le nuove varianti diventassero più diffuse e richiedessero modifiche ai vaccini attuali. È il quadro che emerge dall’Oecd Economic Outlook Interim Report March 2021.

Negli ultimi mesi l’attività in molti settori è aumentata e si è adattata alle restrizioni pandemiche. La diffusione dei vaccini, sebbene irregolare, sta finalmente guadagnando slancio e lo stimolo fiscale del governo, in particolare negli Stati Uniti, probabilmente darà un forte impulso all’attività economica.

Ma la pandemia sta aumentando i divari nelle prestazioni economiche tra i paesi e tra i settori, aumentando le disuguaglianze sociali, che colpiscono in particolare i gruppi vulnerabili e rischiando danni a lungo termine alle prospettive di lavoro e agli standard di vita per molte persone.

L’Interim Economic Outlook richiede un aumento della vaccinazione, uno stimolo fiscale più rapido e mirato per promuovere la produzione e la fiducia e mantenere il sostegno al reddito per le persone e le imprese duramente colpite dalla pandemia mentre si prepara il terreno per una ripresa sostenibile.

“La velocità è essenziale”, ha affermato il segretario generale dell’Ocse Angel Gurría. “Non c’è spazio per l’autocompiacimento. I vaccini devono essere distribuiti più velocemente e globalmente. Ciò richiederà una cooperazione e un coordinamento internazionali migliori di quanto abbiamo visto finora. È solo in questo modo che possiamo concentrare la nostra attenzione sulla costruzione in avanti migliore e gettare le basi per una ripresa prospera e duratura per tutti”.

L’Ocse prevede una crescita del PIL globale al 5,6% quest’anno, una revisione al rialzo di oltre 1 punto percentuale dalla sua proiezione nel dicembre 2020 e del 4% nel 2022. Si prevede che la produzione mondiale raggiungerà i livelli pre-pandemici entro la metà del 2021, ma il ritmo e la durata del recupero dipenderanno dalla corsa tra i vaccini e le varianti emergenti del virus.