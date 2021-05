Ocse: La ripresa economica sarà disomogenea e dipenderà dall’efficacia delle misure di sanità pubblica

(Panorama sanità) – L’Economic Outlook dell’Ocse vede prospettive economiche migliori ma una ripresa irregolare. Mentre la Corea e gli Stati Uniti sono già tornati ai livelli di reddito pre-pandemia, si prevede che gran parte dell’Europa impiegherà un anno in più per riprendersi. In Messico e in Sudafrica potrebbero volerci altri tre o cinque anni.

In molte economie avanzate sempre più persone vengono vaccinate, lo stimolo del governo sta contribuendo ad aumentare la domanda e le aziende si stanno adattando meglio alle restrizioni per fermare la diffusione del virus. Ma altrove, anche in molte economie dei mercati emergenti in cui l’accesso ai vaccini e la portata del sostegno del governo sono limitati, la ripresa economica sarà modesta. È quanto evidenzia l’Ocse nel suo ultimo Economic Outlook, secondo il quale l’economia mondiale è ora tornata ai livelli di attività pre-pandemia, ma entro la fine del 2022 il reddito globale reale sarà ancora di circa 3 trilioni di dollari in meno di quanto sarebbe stato senza una crisi. Secondo il documento le prospettive per l’economia mondiale sono migliorate, ma è probabile che la ripresa rimanga disomogenea e, soprattutto, dipenda dall’efficacia delle misure di sanità pubblica e dal sostegno politico.

Finché gran parte della popolazione mondiale non sarà vaccinata e permarrà il rischio di nuovi focolai, la ripresa sarà irregolare e rimarrà vulnerabile a nuove battute d’arresto, afferma l’Outlook. Potrebbe essere necessario mantenere alcune limitazioni mirate alla mobilità e alle attività, in particolare sui viaggi transfrontalieri. Ciò influenzerà le prospettive di un pieno recupero in tutti i paesi, anche per quelli con un rapido lancio del vaccino o bassi tassi di infezione.

A guidare le differenze tra i paesi sono le strategie di salute pubblica, la velocità di lancio dei vaccini, il sostegno fiscale e monetario e l’importanza relativa di settori duramente colpiti come il turismo. Mentre la Corea e gli Stati Uniti sono già tornati ai livelli di reddito pre-pandemia, si prevede che gran parte dell’Europa impiegherà un anno in più per riprendersi. In Messico e in Sudafrica potrebbero volerci altri tre o cinque anni.

Una notevole incertezza circonda le proiezioni, sebbene i rischi siano diventati più equilibrati tra potenziali impatti positivi e negativi. Nei paesi in cui la vaccinazione non è diffusa, il rischio di ulteriori focolai rimane molto alto, con la possibile comparsa di nuove varianti del virus resistenti ai vaccini. Ciò potrebbe innescare ulteriori misure di contenimento e ritardare la ripresa economica.

Presentando l’Economic Outlook, il Segretario Generale dell’Ocse Angel Gurría ha dichiarato: “Programmi di vaccinazione efficaci in molti paesi hanno reso l’Economic Outlook di oggi più promettente che in qualsiasi momento dall’inizio di questa devastante pandemia. Abbiamo urgente bisogno di intensificare la produzione e la distribuzione equa dei vaccini”.

Il capo economista dell’OCSE Laurence Boone ha dichiarato: “Le nostre ultime proiezioni forniscono la speranza che in molti paesi le persone duramente colpite dalla pandemia possano presto tornare al lavoro e ricominciare a vivere una vita normale. Ma siamo in una fase critica della ripresa. La produzione e la distribuzione dei vaccini devono accelerare a livello globale ed essere supportate da efficaci strategie di salute pubblica”. “È necessaria una cooperazione internazionale più forte per fornire ai paesi a basso reddito le risorse – mediche e finanziarie – necessarie per vaccinare le loro popolazioni. Il commercio di prodotti sanitari deve poter fluire senza restrizioni”.

Sebbene il sostegno fiscale del governo durante la pandemia abbia spinto verso l’alto il debito pubblico nella maggior parte delle economie, l’Outlook afferma che gli attuali bassi tassi di interesse rendono più gestibile il servizio del debito e dovrebbero aprire la strada a investimenti in settori come la sanità, la digitalizzazione e la lotta ai cambiamenti climatici. Boone ha insistito: “La sostenibilità del debito dovrebbe essere una priorità solo quando la ripresa sarà a buon punto, ma i governi dovrebbero iniziare a pianificare una revisione della gestione delle finanze pubbliche. Questa non è una crisi ordinaria e una ripresa ordinaria. Le politiche post crisi dovrebbero essere riformate in profondità per affrontare in modo più efficace le sfide di oggi e quelle future”.