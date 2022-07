Nuovo ospedale San Cataldo di Taranto: 105 milioni di euro ancora necessari al completamento dei lavori previsti

Nell’ultima seduta era emersa l’opportunità, sollecitata dal consigliere Ignazio Zullo, di convocare, in uno all’assessore alla Salute, Palese, anche il presidente della Giunta, Emiliano, per fugare il rischio della sospensione del lavori nel caso in cui il Ministero non desse il via libera all’utilizzo dei Fondi previsti ex art.20 per il reperimento dei 105 milioni di euro ancora necessari al completamento dei lavori previsti.

Non avevano infatti potuto risolvere i dubbi gli aspetti tecnici esposti dal Direttore del Dipartimento , Vito Montanaro “perché- aveva sostenuto Zullo- dove reperire i 105 milioni per il completamento dei lavori- sempre nel caso di mancato accesso al Fondo- era questione politica comprensiva di vari aspetti.

Quesito non sciolto neanche con la seduta odierna che si è aggiornata a quando, acquisita la volontà del Presidente, le strutture tecniche degli Assessorati alla Salute ed al Bilancio avranno provveduto- in tempi comunque ristrettissimi- a formulare ipotesi di soluzione, anche normative ( da far approvare in questo caso nella seduta del 26 luglio del Consiglio regionale)che mettano al sicuro il completamento dei lavori della nuova struttura nosocomiale tarantina.

La Commissione ha proseguito poi con l’ascolto dell’assessore e dei tecnici per la verifica dello stato di attivazione della programmazione finanziaria per l’edilizia ospedaliera dell’Ospedale del Nord Barese. Sembra ormai giunto in dirittura d’arrivo lo studio di fattibilità e la Commissione proseguirà con l’esame della soluzione scelta dall’Esecutivo, ma anche delle altre ipotesi, in riunione congiunta con la Terza Commissione, nel prossimo mese di settembre. A grande linee, come forse si ricorderà, le ipotesi per dimensionamento variavano tra i 280 posti letto previsti dalla programmazione del 2019 ed i 250, come indicato dai documenti della struttura assessorile del 2022.

Percorso a parte per l’ospedale di Molfetta che verrà incardinato nel calendario dei lavori della Commissione, non appena possibile.

Altra audizione quindi, per il reperimento della fonte di finanziamento per i servizi di assistenza sanitaria dell’Ospedale di Comunità di Cisternino con esame del progetto di ampliamento della sede. In esame la tempistica necessaria alla Giunta regionale per autorizzare, a valere sui nuovi FERS, la spesa di 7 milioni di euro per la costruzione di una nuova ala della struttura esistente e capace di riunire l’intera offerta sanitaria territoriale. La Commissione aveva precedentemente avuto modo di accertare che lo studio di fattibilità era stato infatti già messo appunto da Asl e Comune di Cisternino. Gli argomenti sono stati aggiornati a lunedì prossimo.

Svolta inoltre l’audizione per la progettazione e sulla individuazione delle risorse per la realizzazione del Centro di neuropsichiatria infantile di Monopoli.