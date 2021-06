Nuovo ospedale Monopoli-Fasano, audizione di Capocchiani in Commissione bilancio

I lavori della Commissione bilancio e programmazione.

La Commissione bilancio e programmazione presieduta da Fabiano Amati, ha approvato a maggioranza il disegno di legge, che con un maxiemendamento ha assorbito altri quindici provvedimenti, contenenti debiti fuori bilancio per un totale di 234 mila 594 euro.

I lavori sono proseguiti con l’audizione del direttore amministrativo dell’ASL di Bari Gianluca Capocchiani e del RUP dei lavori dell’opera in costruzione dell’ospedale di Monopoli-Fasano, per la verifica periodica sull’avanzamento dei lavori e andamento della spesa.

Diversi i punti oggetto di aggiornamento rispetto all’ultima seduta in cui la Commissione ha trattato l’argomento. Tra questi, la pubblicazione della gara per gli arredi e attrezzature, per la quale l’Asl ha comunicato che è stata deliberata una determina con cui è stata affidata alla società la progettazione esecutiva per arredi e segnaletica e la progettazione provvisoria per attrezzature elettromedicali. Quanto all’istanza relativa all’Elisuperfice, sono stati realizzati i grafici e stanziata una somma pari a 15 mila euro.

Trascorsi abbondantemente i 45 giorni previsti da metà marzo per la consegna degli elaborati tecnici per la progettazione delle strade di accesso alla struttura ospedaliera, è stato appurato da parte del RUP che il quadro economico corrisponde al fabbisogno stimato pari a 13 milioni di euro per la realizzazione di strade e opere di urbanizzazione primarie, la cui dotazione finanziaria necessita di essere ancora impegnata, ma è stato stabilito che si procederà attraverso una richiesta che sarà inviata nei prossimi giorni dalla Asl Bari alla Sezione regionale di competenza, per poter dare esecutività a bandire la gara.

Per ciò che attiene le opere di telefonia sarà Consip a gestire gli interventi.

Nominati entrambi i rappresentanti del comitato tecnico consultivo sia da parte dell’Asl che dell’impresa costruttrice, si attende ora che i due procedano all’individuazione del presidente del Collegio consultivo tecnico, altrimenti dovrà essere nominato dal Ministero.