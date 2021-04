Nuovo ospedale Monopoli-Fasano, Amati: Oggi una data storica

E invece oggi proprio dal cantiere del nuovo ospedale ho potuto osservare i grandi passi che sono stati compiuti e ho visto sventolare la bandiera d’Italia che celebra questo importante traguardo”.

Lo comunica il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati.

“Un giorno da ricordare e per questo vorrei certamente ringraziare il Rup, la direzione lavori, l’impresa appaltatrice Astaldi, ma soprattutto le centinaia di tecnici e operai e tutti quelli che hanno reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo. È una giornata storica e come tale merita un simbolo: e cosa c’è di meglio della bandiera italiana, issata sul tetto dell’edificio, così come si fa in tutti i cantieri di opere pubbliche, così da celebrare il legame tra cittadini e Amministrazione pubblica. Certamente c’è ancora un bel po’ di strada da fare. Ora si procede con murature, partizioni interne, impermeabilizzazione, impianti, intonaci, ascensori e tutto ciò che serve per arrivare all’obbiettivo finale: un ospedale tra Bari e Brindisi per curare anche le malattie gravi e tempo-dipendenti che non abbiamo mai potuto trattare in un raggio di circa 130 km, cioè il più grande attentato alla salute pubblica mai visto”.