Nuovo ospedale di Andria, M5S: “C’è la volontà politica di reperire i 150 milioni necessari al completamento dell’opera”

“Il nuovo ospedale di Andria è una priorità per l’assessorato alla sanità e c’è la volontà politica di completare l’opera, reperendo i 150 milioni necessari. Si sta lavorando per assicurare nel più breve tempo possibile alla Asl/ Bt la certezza del finanziamento aggiuntivo, come mi ha assicurato l’assessore alla sanità nel corso di un colloquio telefonico avuto questo pomeriggio. Continuerò a seguire la situazione, anche per evitare che si ripeta quanto accaduto in passato, quando i soldi destinati al nuovo ospedale della Bat sono stati poi dirottati su altre province. Fare ora allarmismo serve solo a confondere i cittadini, mentre è indispensabile lavorare tutti per lo stesso obiettivo”. Lo dichiara la consigliera del M5S e delegata alle politiche culturali.

“Vista l’importanza dell’opera dispiace – continua la consigliera della Bat – che in consiglio comunale ad Andria non sia passata la proposta dei consiglieri del M5S Michele e Vincenzo Coratella di istituire una commissione di verifica sull’andamento dei lavori, a causa della mancanza del numero legale per l’uscita di tre consiglieri di maggioranza e auspico che nel prossimo consiglio comunale venga approvato l’ordine del giorno. In attesa della realizzazione del nosocomio, continuerò a chiedere di potenziare il Bonomo: grazie alle battaglie in questi anni abbiamo ottenuto il ripristino del sesto piano, dove ora possiamo vantare un reparto di urologia che è tra le eccellenze pugliesi, e presto al terzo piano saranno attivati nuovi laboratori”./