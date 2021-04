Nuovo allarme trombosi, questa volta per il vaccino Janssen (J&J)

Le autorità sanitarie Usa sospendono la somministrazione nei siti federali e invitano i songoli stati a fare lo stesso dopo alcuni casi anomali di coaguli di sangue.

Lo rivela il New York Times secondo cui la Food and Drug Adminstration e i Centers for Disease Control and Prevention hanno chiesto una pausa immediata nell’uso del vaccino contro il coronavirus monodose di Johnson & Johnson dopo che sei persone vaccinate negli Stati Uniti hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue dopo due settimane dalla vaccinazione.

13 APR – (QS) – La Food and Drug Administration e i Centers for Disease Control smetteranno di usare il vaccino Janssen di Johnson & Johnson nei siti federali e solleciteranno gli stati a farlo anche loro mentre indagano sui problemi di sicurezza.

A rivelarlo è stato questa mattina il New York Times riportando la decisione delle due agenzie sanitarie federali di sospendere la somministrazione del vaccino monodose contro il coronavirus di Johnson & Johnson dopo che sei persone negli Stati Uniti hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue a circa due settimane dalla vaccinazione.

Tutti e sei i destinatari erano donne di età compresa tra i 18 ei 48 anni. Una donna è morta e una seconda donna in Nebraska è stata ricoverata in condizioni critiche, hanno detto i funzionari.

Quasi sette milioni di persone negli Stati Uniti hanno ricevuto finora iniezioni di Johnson & Johnson e circa nove milioni di dosi in più sono state spedite negli Stati Uniti, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention.

Ricordiamo che appena 4 giorni il Prac dell’Ema aveva avviato una revisione per valutare le segnalazioni di eventi tromboembolici (formazione di coaguli di sangue, con conseguente ostruzione di un vaso) nelle persone che avevano ricevuto questo. Dopo la vaccinazione già nella scorsa settimna erano stati infatti segnalati quattro casi gravi di coaguli di sangue insoliti con piastrine basse.

Questi rapporti, spiegava l’Ema, indicano un “segnale di sicurezza”, sottolineando però come al momento non sia chiaro se esista un’associazione causale tra la vaccinazione con il vaccino Janssen Covid-19 e queste condizioni.

Ed ora che succederà? Presto per dirlo, ma è certo che la notizia della sospensione rimbalzata dagli Usa non contribuisce certo a rasserenare il clima attorno alla campagna di vaccinazione già turbato dagli stop and go sul vaccino AstraZeneca. E questo quando le prime dosi del vaccino Johnson & Johnson sono arrivate in Italia proprio stamattina.