Nuova Tac nel Presidio Post Acuzie di Triggiano

๐—ก๐˜‚๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ง๐—ฎ๐—ฐ, ๐—ฑ๐—ผ๐—ฝ๐—ผ ๐——๐—ถ ๐—ฉ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฒ ๐— ๐—ผ๐—น๐—ณ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฎ ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ ๐—ง๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ผ

๐—ฃ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฒ ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฒ: ๐Ÿฎ๐Ÿฌ% ๐—ถ๐—ป ๐—ฝ๐—ถ๐˜‚ฬ€ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ๐—บ๐—ถ ๐—ป๐—ฒ๐—น ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿญ

Rinnovi di apparecchiature che comportano interventi strutturali e impiantistici ma senza intaccare la normale attivitร , โ€œgarantita con le apparecchiature giร in usoโ€, come ricorda il dr. Paolo Comes, che dirige la Radiologia al โ€œSan Giacomoโ€, dove si รจ al lavoro per accogliere giร a inizio novembre la nuova Tac 128.