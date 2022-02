NOVAVAX, giornate dedicate agli open day

Distribuite su tutto il territorio regionale le prime dosi del nuovo vaccino Nuvaxovid (Novavax) destinate alla Puglia.

Le dosi sono state ripartite su base provinciale sulla base della popolazione ISTAT over 18.

Ogni singola Asl in queste ore sta provvedendo a organizzare delle giornate dedicate alla somministrazione del vaccino. Il punto Asl per Asl:

Asl BARI

A partire da giovedì 3 marzo partiranno anche negli hub della ASL di Bari le somministrazioni con Novavax. Il nuovo vaccino Nuvaxovid sarà a disposizione degli utenti ad accesso diretto tutti i martedì e giovedì nei seguenti hub: Fiera del Levante a Bari, Alberobello, Altamura, Molfetta, Polignano a Mare e Sammichele di Bari. L’accesso, come già accade per le altre vaccinazioni, continua ad essere libero, senza necessità di prenotazione. E’ sufficiente consultare il calendario con gli orari di apertura disponibile sui canali social e sul portale aziendale ASL.

Asl LECCE

Per Asl Lecce giornate dedicate Novavax, con accesso diretto:

• Caserma “S. Zappalà” in Viale Grassi a Lecce: giovedì 3 marzo dalle ore 08:30 alle 13:30 e dalle ore 15:00 alle 17:30 e sabato 5 marzo dalle ore 08:30 alle ore 13:30.

• Gallipoli: in Via Torino “Istituto Quinto Ennio”: sabato 5 marzo dalle ore 08:30 alle ore 13:30.

• Gagliano del Capo in Via San Vincenzo “ex Ospedale”

Sabato 5 marzo dalle ore 08:30 alle ore 13:30.

• Maglie Piazza Aldo Moro con ambulatorio mobile Domenica 13 marzo dalle ore 09:00 alle ore 12:30.

Asl TARANTO

Open day NOVAVAX: nella giornata di giovedì 3 marzo tutti i cittadini che non sono ancora stati vaccinati contro il SARS-CoV-2 e intendono ricevere la somministrazione del ciclo di base con il nuovo prodotto vaccinale ricombinante adiuvato di NOVAVAX (NUVAXOVID) potranno richiedere, senza necessità di prenotazione, la prima dose di vaccino nell’HUB sito presso l’Arsenale della Marina Militare di Taranto dalle ore 09.00 alle ore 17.00. Si precisa che il vaccino NUVAXOVID può essere somministrato a partire dai 18 anni di età e prevede il completamento di una schedula vaccinale di 2 dosi a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra.

Asl BRINDISI

Nella Asl di Brindisi giovedì 3 marzo dalle 14.30 alle 20 è stato organizzato un open day per la vaccinazione con Novavax nel centro di Bozzano, nel capoluogo. Può accedere, senza prenotazione, chi ha età pari o superiore a 18 anni e non ha ancora effettuato il ciclo primario. La seconda dose viene somministrata dopo 21 giorni dalla prima.

È in corso la programmazione di altre date per la somministrazione del Novavax, dopo la consegna di 6.700 dosi per la provincia di Brindisi.

Asl BAT

La Asl Bt ha organizzato due giornate di open day per la somministrazione di vaccino Novavax ai cittadini di età superiore ai 18 anni. Gli hub vaccinali di Andria, Barletta, Bisceglie e Trani saranno attivi il 3 e il 5 marzo dalle 9 alle 12,30. Potranno accedervi tutti i cittadini residenti nella provincia Bat.

Asl FOGGIA

La Asl di Foggia sta programmando, tra giovedì 3 marzo e sabato 5 marzo, open day dedicati alla vaccinazione con il vaccino Novavax in tutti i 18 centri vaccinali presenti sul territorio provinciale.

Il primo evento, con accesso libero, si terrà il 3 marzo a Foggia, presso l’hub in Fiera, dalle ore 9,00 alle ore 19,00.

Potranno ricevere il vaccino Novavax le persone di età pari o superiore a 18 anni che non hanno ancora effettuato il ciclo primario. La seconda dose sarà somministrata dopo 21 giorni dalla prima.

È in corso, intanto, la programmazione capillare di ulteriori open day ad accesso libero in tutti i centri vaccinali in modo da offrire alla popolazione l’opportunità di ricevere la somministrazione del Novavax su tutto il territorio provinciale