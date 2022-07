𝗦𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲, 𝗮 𝗦𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲

𝗽𝗲𝗿 𝗮𝗶𝘂𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗶 𝗽𝗮𝘇𝗶𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗴𝗶𝗼 𝗽𝘀𝗶𝗰𝗵𝗶𝗰𝗼



La parola, l’ascolto, la relazione tra le persone. Il Centro di Salute Mentale del quartiere San Paolo, superate le limitazioni causate dal Covid, ha riaperto le porte ai familiari degli utenti presi in carico con un gruppo sperimentale durato due mesi.

“Non più fragili”, come recita il titolo del progetto di psico-educazione, è l’obiettivo perseguito dall’équipe multidisciplinare, composta da un tecnico della riabilitazione psichiatrica ed una psicologa psicoterapeuta, che hanno curato il lavoro con le famiglie, ed un medico psichiatra, che ha seguito gli utenti. Una decina di partecipanti in tutto e una novità fondamentale, appunto il coinvolgimento dei familiari caregivers, per supportare e superare le fragilità, che si annidano non solo tra le persone che soffrono direttamente il disagio psichico ma anche tra i familiari che, ogni giorno, ne condividono umori, emozioni e problematiche all’interno del comune spazio di vita.

Il Centro di Salute Mentale, quindi, non solo come luogo di cura ma soprattutto come spazio di relazioni che curano, a partire da un intervento di psico-educazione sulla emotività espressa, concetto base dei trattamenti sulla famiglia, risultata in questo gruppo sperimentale particolarmente alta e quindi ad elevato rischio. Si è perciò lavorato per migliorare il “clima” che si respira in famiglia, intervenendo sul modo in cui ci si relaziona e si comunica tra i diversi componenti della famiglia e riuscendo a ridurre questi “livelli di guardia”.

Una risposta concreta, insomma, alle tante richieste di aiuto arrivate dai familiari ed al loro bisogno di fare rete per sentirsi meno soli e meno fragili.

Un nuovo ciclo, all’interno delle attività terapeutico-riabilitative del Centro di Salute Mentale-Area 4 volute dal Dipartimento di Salute Mentale della Asl Bari, sarà riproposto a settembre con una “fase 2” che riguarderà il gruppo sperimentale e gli altri presidi di salute mentale dell’intera Area 4 del CSM di Bari.

