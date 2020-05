Non dimenticheremo mai l’impegno e la professionalità del personale sanitario

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Non dimenticheremo mai l’impegno, la professionalità e la dedizione con cui i medici, gli infermieri e tutti gli operatori si sono presi cura della nostra salute.

Questa notte abbiamo siglato un importante accordo con i sindacati, a favore di tutto il personale sanitario pugliese impegnato nell’emergenza Covid 19.

Per i due mesi di lavoro instancabile e complicato, dal 15 marzo al 15 maggio, le buste paga dei lavoratori della sanità pugliese saranno più sostanziose.

Sono a disposizione 29 milioni di euro rinvenienti dai decreti Cura Italia e Rilancio, oltre che 6 milioni di euro di risorse regionali.

Il riconoscimento economico sarà erogato esclusivamente in base ai turni di effettivo servizio, oltre ai sanitari che hanno contratto il virus e sono stati posti in quarantena. La Regione provvederà inoltre con le proprie risorse a garantire un riconoscimento a quella parte del sistema sanitario esterna rispetto alla dipendenza, ma che è stata pienamente coinvolta dall’emergenza, come medici e lavoratori dipendenti del 118 o i lavoratori delle sanità service e gli specializzandi che hanno operato in reparti covid”.