Nomine, Caroli: alla Sanità spunta Tommaso Gioia

“Eravamo fermi alla nomina di Rocco Palese assessore alla Sanità, ma è evidente che all’occorrenza vi è anche un consigliere alla sanità’ del presidente Emiliano: Tommaso Gioia, che nella giornata di oggi, proprio in qualità di consigliere di Emiliano ha incontrato il direttore generale della ASL di Brindisi, Flavio Roseto, e il direttore del Dipartimento dell’assistenza primaria, Angelo Greco, per conoscere il cronoprogramma dei lavori appaltati per l’ospedale di Ceglie Messapica.

Quest’ultima nomina di Emiliano, l’ennesima poltrona, però era francamente sfuggita tanto da farci sorgere spontanea una domanda: ma esiste davvero un decreto di nomina da parte di Emiliano o siamo di fronte a millantato credito?

Per la verità le caratteristiche di Tommaso Gioia confermerebbero la nomina: tutti i consiglieri di Emiliano altro non sono che primi dei non eletti nelle liste del presidente, in questo caso “CON”. E, poi, non si può certo dire che Gioia non sia un fedelissimo di Emiliano: già nel 2015 si era candidato con ‘Emiliano sindaco di Puglia’ e, si sa, Emiliano i fedelissimi non li lascia senza una poltrona, a costo di inventarsela”.