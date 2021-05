Nomina Dattoli. La soddisfazione del Rettore Pierpaolo Limone

Vitangelo Dattoli nominato dg del Policlinico Riuniti, perfezionata l’intesa tra Università di Foggia e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria.

È stato conferito al dott. Vitangelo Dattoli l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia. A conclusione dei lavori, dalla Commissione di esperti nominata con il D.PG.R. n.15 del 18/1/2021 per il relativo procedimento di valutazione il dott. Dattoli è risultato in possesso dei requisiti più coerenti rispetto all’incarico da di Direttore Generale. Con una nota ufficiale del Rettore Pierpaolo Limone inviata al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è stata perfezionata l’intesa tra l’Università e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria. “Esprimo viva soddisfazione per questa scelta” ha dichiarato il Rettore Pierpaolo Limone: il dott. Dattoli ha già mostrato, nel tempo, le sue indubbie qualità di manager e di professionista del settore, gestendo peraltro, nel tempo assai complesso della pandemia, tutte le emergenze a essa connesse. Sono certo che avremo modo di collaborare in sinergia per portare a compimento i progetti già in atto e quelli futuri”.