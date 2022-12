Nessun allarme sicurezza al Policlinico di Bari

“Non si sono registrate denunce di violenza contro medici e operatori sanitari al pronto soccorso”. Lo ribadisce la direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera barese.

“Quanto affermato dal presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, non trova conferme nei numeri. Vogliamo rassicurare soprattutto i cittadini che arrivano al pronto soccorso: l’attenzione alla sicurezza al Policlinico è massima”, sottolinea l’azienda.

“Il sistema di accoglienza – spiega il direttore del pronto soccorso, Vito Procacci – è organizzato per far fronte anche a situazioni di iperafflusso che possono verificarsi grazie a meccanismi di umanizzazione tesi a evitare l’insorgere di situazioni di conflittualità. Nello specifico un infermiere di social care al desk di accoglienza effettua un pre-triage e un secondo infermiere “di processo” in sala d’attesa prende in carico i pazienti e li segue nel percorso necessario ai controlli clinici”.

È inoltre presente un servizio di vigilanza h24 dedicato al pronto soccorso, un posto fisso della Polizia di Stato che viene allertato in caso di necessità e la stazione dei Carabinieri che si trova all’interno dell’ospedale.