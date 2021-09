Nelle zone povere consumati più farmaci Antidepressivi: Nord al top

Consuma più farmaci chi risiede nelle aree più svantaggiate del paese, in particolare Sud e Isole. In tali zone infatti si registrano elevati livelli di consumo per tutti i farmaci: da quelli per l’ipertensione e a quelli per la tiroide, da quelli contro il colesterolo a quelli per l’osteoporosi.

Un trend inverso, con consumi maggiori nelle aree del Nord e minori al Sud, si osserva invece per i farmaci antidepressivi. Per i farmaci per la demenza il tasso di consumo è più alto nelle province del Centro Italia.

Questo il quadro disegnato dall’Atlante delle disuguaglianze sociali nell’uso dei farmaci per la cura delle principali malattie croniche, presentato dall’Agenzia italiana del farmaco.