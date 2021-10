Azione per il clima dell’Ue: Nel 2020 le emissioni di gas serra sono diminuite del 31% rispetto al 1990.

Secondo la Commissione europea saranno necessari maggiori sforzi per raggiungere l’obiettivo del 2030 di ridurre le emissioni nette di almeno il 55% e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Insieme alla relazione annuale sullo stato dell’Unione dell’energia, la Commissione europea ha adottato oggi tre relazioni sui progressi delle politiche climatiche dell’Ue nel 2020: la relazione sui progressi dell’azione per il clima dell’Ue, la relazione sul mercato del carbonio e la relazione sulla qualità dei combustibili. La relazione dell’Ue sui progressi dell’azione per il clima mostra che rispetto al 2019, le emissioni di gas serra dell’Ue27 nel 2020 sono diminuite di quasi il 10%, un calo senza precedenti delle emissioni dovuto alla pandemia di COVID-19, che ha portato la riduzione complessiva delle emissioni al 31% rispetto al 1990, che è il riferimento per gli obiettivi climatici a lungo termine dell’Ue. Ciò significa che l’Ue ha sostanzialmente superato l’obiettivo previsto dal protocollo di Kyoto dell’Unfcc di ridurre le emissioni del 20% entro il 2020 rispetto al 1990.

“I dati di quest’anno – precisa la Commissione – sono chiaramente unici a causa del rallentamento economico globale e una migliore analisi della traiettoria a lungo termine sarà possibile il prossimo anno”.

Rispetto al 2019, le emissioni nei settori coperti dal sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue (Eu Ets) sono diminuite drasticamente nel 2020, dell’11,4% dalla produzione di energia e dalla maggior parte della produzione industriale e del 63,5% dal trasporto aereo.

Le emissioni non Ets, come quelle dell’industria, dei trasporti, degli edifici, dell’agricoltura e dei rifiuti non Ets, sono diminuite del 6%.

Dall’introduzione dell’Eu Ets nel 2005, le emissioni sono calate di circa il 43%, superando il contributo del 21% previsto dalla normativa. Nei settori attualmente non coperti dall’Eu Ets, le emissioni sono state inferiori del 16% rispetto al 2005, superando l’obiettivo fissato dalla decisione sulla condivisione degli sforzi.

“Tuttavia – afferma la Commissione – è improbabile che le emissioni dei trasporti e dell’agricoltura diminuiscano sostanzialmente senza misure aggiuntive, poiché sono rimaste sostanzialmente invariate dal 2005, a eccezione della diminuzione delle emissioni dei trasporti nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19”.

Secondo la Commissione saranno necessari maggiori sforzi per raggiungere l’obiettivo del 2030 di ridurre le emissioni nette di almeno il 55% e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Entrambi gli obiettivi sono ora giuridicamente vincolanti ai sensi della legge europea sul clima.

Per garantire che il quadro politico dell’Ue sia adeguato al suo nuovo obiettivo climatico per il 2030, la Commissione ha proposto a luglio il pacchetto legislativo più completo di sempre in materia di clima ed energia.

Per adattarsi agli impatti inevitabili dei cambiamenti climatici e diventare una società resiliente al clima entro il 2050, l’Ue ha inoltre adottato una nuova strategia sull’adattamento ai cambiamenti climatici e ha presentato la sua comunicazione sull’adattamento all’Unfccc.

Inoltre, NextGenerationEu, il piano di ripresa dell’Ue da 800 miliardi di euro, fornirà un sostegno significativo ai progetti climatici degli Stati membri.