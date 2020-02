Nei prossimi anni trovare un medico sarà come fare una caccia al tesoro

Elisabetta Tassari, Segretario Generale della Cisl Medici Liguria commenta il contratto della dirigenza medica e sanitaria.

“Dopo oltre dieci anni a fine dicembre è stato firmato il Contratto della dirigenza medica e sanitaria 2016-2018 per i 130mila professionisti del Ssn”. Ma nei prossimi anni trovare un medico in Liguria e in tutto il Paese sarà come fare una caccia al tesoro. I nostri medici preparatissimi nel frattempo saranno andati all’estero dove vengono strapagati e noi italiani saremo costretti a rivolgerci ai medici stranieri per ovviare alle nostre carenze.

Un quadro decisamente surreale che dimostra la “capacità” di programmazione dei nostri ultimi governi.

È quanto afferma Elisabetta Tassari, Segretario Generale della Cisl Medici Liguria, in occasione del lancio del Convegno organizzato a Genova dal titolo “Luci e ombre” che mette in chiaro le cose positive e quelle negative del Contratto e l’annoso problema della carenza numerica dei medici. Che cosa si ritiene negativo del Contratto?

“Ciò che non è stato – risponde Tassari – preso in considerazione, come le differenti carriere della dirigenza oppure al riconoscimento per certe professioni a rischio, come quello che viene fatto in Pronto Soccorso. Mancano i riconoscimenti dal punto di vista economico, è stato dato poco perché il fondo permetteva questo, è stato stanziato poco per la Sanità. E si tratta di un contratto già scaduto e che deve essere già ridiscusso nel prossimo futuro”.

Sugli aspetti positivi Tassari evidenzia “Si è previsto lo scatto dei vent’anni, visto che la carriera si è allungata tantissimo, quindi è previsto che ci sarà un adeguamento contrattuale.

Prima l’ultimo scatto si fermava a quindici anni, siccome si pensa che dovremo lavorare probabilmente fino a quando saremo molto vecchi e si è predisposto lo scatto dei vent’anni.

Sono aumentati poi sul fronte del disagio i compensi per le notti di 100 Euro per chi fa le notti di guardia normalmente e di 120 Euro per chi le fa in Pronto Soccorso, riconoscendo un pochino di disagio in più a chi lavora frontline, perché è come andare in frontiera. Però si potrebbe fare di più, anzi molto di più.

Comunque rispetto alla media europea siamo molto al di sotto e ci sono tanti motivi di discussione quindi. Ed è per questo che stiamo organizzando questo convegno aperto a tutti.

Una discussione corale per capire in quale direzione migliorare per le nuove discussioni e cosa portare avanti perchè quello che vogliono le Regioni è spendere meno avere pochi medici e avere gli ospedali con noi che lavoriamo anche 50 ore a settimana.

Però questa è una battaglia fra due fronti che la pensano in maniera completamente diversa.

Coinvolgeremo coloro che influiscono sulle decisioni in merito a questi argomenti e sulla sanità ligure come il Dott. Quaglia e il Dott. Locatelli, rappresentanti della Regione Liguria, del Consiglio regionale, delle Direzioni generali, dell’Ordine dei medici, il Segretario generale della Cisl Medici Nazionale Biagio Papotto, tutti attori che fanno parte della Sanità, su un argomento scottante che è quello della carenza di personale, oltre che del contratto e come si pensa di risolvere”.

E sull’assunzione degli specializzandi al terzo anno e del prolungamento a 70 anni dei medici in corsia, Tassari aggiunge “Far lavorare chi ha superato i 42 anni di onorato servizio e arrivare fino a 70 anni a me sembra un po una sconfitta, noi ci battiamo anche per le pensioni.

Ci sono persone che se la sentono ed hanno la fortuna di fare bene e vogliono continuare.

Sicuramente da questo punto di vista non sono la soluzione del problema, né una né l’altra.

Tra le due, se devo scegliere, preferisco l’assunzione dei giovani specializzandi, perché anche noi come ospedale abbiamo la fortuna di avere specializzandi che frequentano il nostro reparto come altri e sono utilissimi, danno una mano in questo momento.

Se uno potesse non solo partecipare alla loro formazione ma iniziare a fidelizzarli, perché poi prendono e vanno via.

Rispetto alla nostra generazione che non avevamo spazi lavorativi, io per andare a trovare lavoro sono dovuta uscire dalla mia Regione perchè non c’era spazio e non c’erano concorsi da anni ai miei tempi, sono andata a fare un concorso fuori Regione e sono rientrata dopo anni con la mobilità, questo per loro apre un fronte che li farà andare ovunque, se si pensa che ci stiamo svuotando, si calcolano seimila pensionati all’anno, nei prossimi cinque anni mancheranno trentamila medici dirigenti e l’Università non ha questi numeri, non ha questa formazione, perché l’imbuto formativo con il numero chiuso dell’accesso in Medicina e il numero carente delle borse di formazione che è ancora peggio, perchè una volta che si laureano diecimila medici e mi metti l’imbuto formativo è la fine.

In Liguria nei prossimi anni mancheranno 100 anestesisti, 100 pediatri, 100 medici di primo intervento in medicina d’urgenza PS; mancheranno chirurghi, ortopedici, questo per dare dei dati.

Col nuovo contratto va affrontato questa challenge, una sfida – conclude Tassari – che ci viene messa davanti sia come sindacalisti che come politici, come operatori e difensori del sistema e della professione salute”.