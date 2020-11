Covid, Lopalco su feste natalizie e scuola: ‘Ritorno alla normalità nel 2021’.

“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”. Pier Luigi Lopalco, assessore regionale alla Sanità, riassume così la situazione che vivremo nei prossimi mesi, chiudendo dunque sulla possibilità di un Natale ‘normale’ “Mi affido ad un vecchio detto

popolare. Cioe’ Natale con poche persone, pochissime, molto intime. Mentre e Pasqua saremo liberi”. L’epidemiologo spende qualche parola anche per la situazione scuola dove, in molti non hanno condiviso la chiusura delle scuole. “Mandare 25-30 alunni a lezione in presenza durante una epidemia non mi sembra una buona idea – dice durante un’intervista – La strategia per gestire la pandemia di coronavirus e garantire la didattica in presenza e’ quella “dello stop and go: cioe’, raffreddare la circolazione del virus quando sta cominciando a dare segnali per bloccarlo. Basterebbero 2-3 settimana di stop”.