Nasce il Consiglio Europeo per l’Innovazione per sviluppare e ampliare innovazioni rivoluzionarie

La Commissione europea ha varato il Consiglio europeo per l’innovazione (CEI) con un bilancio di oltre 10 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 al fine di sviluppare e ampliare innovazioni rivoluzionarie. Basato su un programma pilota sperimentato nell’ambito di Horizon 2020, il nuovo CEI non è solo una novità di Horizon Europe, è anche unico al mondo: associa la ricerca sulle tecnologie emergenti a un programma di accelerazione e a un apposito fondo azionario, il Fondo del Consiglio europeo per l’innovazione, per dare una spinta alle start-up innovative e alle piccole e medie imprese (PMI).

Circa 3 miliardi di euro del bilancio del CEI saranno destinati al Fondo CEI.

È stato inoltre pubblicato il primo programma di lavoro annuale del CEI, che offre opportunità di finanziamento per oltre 1,5 miliardi di euro nel 2021, e contemporaneamente sono aperti a candidature due premi:

1. le donne innovatrici;

2. la Capitale europea dell’innovazione.

Opportunità di finanziamento nel 2021

Le opportunità di finanziamento annunciate nel primo programma di lavoro del Consiglio

europeo per l’innovazione comprendono:

– lo strumento Acceleratore del CEI, per un valore di 1 miliardo di euro, destinato a startup e a PMI per sviluppare e ampliare le innovazioni a forte impatto con potenziale per creare nuovi mercati o rivoluzionare quelli esistenti. Fornisce un finanziamento misto senza precedenti che combina capitale proprio (o quasi proprio, come i prestiti convertibili) tra 0,5 e 15 milioni di euro attraverso il fondo CEI, con sovvenzioni fino a 2,5 milioni di euro. Su 1 miliardo di euro, 495 milioni sono destinati alle innovazioni rivoluzionarie per il Green Deal europeo e per le tecnologie digitali e sanitarie strategiche;

– lo strumento per progetti pilota Pathfinder del CEI, di valore pari a 300 milioni di euro, per gruppi di ricerca multidisciplinari che si dedichino a ricerche futuristiche con potenzialità tecnologiche rivoluzionarie. Le squadre di ricerca possono chiedere sovvenzioni fino a 4 milioni di euro. La maggior parte dei finanziamenti è assegnata mediante inviti a presentare proposte aperti senza priorità tematiche predefinite, mentre 132 milioni di euro sono stanziati per cinque sfide Pathfinder: intelligenza artificiale (IA) autoconsapevole, strumenti per misurare l’attività cerebrale, terapia cellulare e genica, idrogeno verde, materiali viventi ingegnerizzati;

– finanziamenti per la transizione del CEI, del valore di 100 milioni di euro, per trasformare i risultati della ricerca in opportunità di innovazione. Questo primo invito a presentare proposte nell’ambito della transizione del CEI sarà incentrato sui risultati ottenuti dai progetti pilota dello strumento Pathfinder e dai progetti di prova concettuale del Consiglio europeo della ricerca, al fine di perfezionare le tecnologie e sviluppare un interesse commerciale per applicazioni specifiche.

Tutti i progetti del Consiglio europeo per l’innovazione hanno accesso ai servizi di accelerazione d’impresa che forniscono formatori, mentori, consulenti, opportunità di partenariato con imprese, investitori ecc. oltre a una serie di servizi ed eventi.

Il Consiglio europeo per l’innovazione prevede diversi premi per valorizzare coloro che plasmano il futuro dell’innovazione in Europa:

– Il premio dell’UE per le donne innovatrici riconosce, nell’UE e nei paesi associati a Horizon Europe, le donne imprenditrici di maggior talento che sono riuscite a fondare un’impresa solida e hanno apportato innovazione al mercato;

– Il premio Capitale europea dell’innovazione (iCapital) riconosce il ruolo che le città svolgono nel plasmare l’ecosistema locale dell’innovazione e nel promuovere le innovazioni determinanti; quest’anno include una nuova categoria, la città innovativa emergente d’Europa, che si rivolge alle città con una popolazione compresa tra 50 000 e 250 000 abitanti;

– Il concorso europeo per l’innovazione sociale mira a incentivare, sostenere e premiare le innovazioni sociali che aiuteranno persone e organizzazioni a individuare, sviluppare e rafforzare le competenze per riuscire ad adattarsi e prosperare in un mondo in evoluzione;

– I premi per gli appalti dell’innovazione europea gratificano gli acquirenti pubblici e privati d’Europa che si adoperano per promuovere l’innovazione e soluzioni innovative in tutte le fasi delle procedure d’appalto.

Il premio dell’UE per le donne innovatrici e il premio Capitale europea dell’innovazione sono aperti, mentre gli altri due si apriranno nel corso dell’anno.

Maggiori informazioni:

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_e