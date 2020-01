Morbillo al Fazzi, Franzoso: “Piano anti-contagio attivato perché legge su obblighi vaccinali resta inapplicata”

“Se la legge pugliese sull’obbligo di vaccinazione per i sanitari fosse stata applicata, oggi al Vito Fazzi,​ alle prese con 33 casi di morbillo, non sarebbe servito il piano di emergenza anti-contagio per i dipendenti.​

Ieri,​ dopo l’infezione di un sanitario, l’Asl ha attivato Il piano di prevenzione per arginare l’epidemia”.

Lo dichiara Francesca Franzoso, consigliera regionale, ideatrice della legge pugliese sull’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari.

“È assurdo che in​ Puglia – unica regione​ in Italia a imporre, per legge, l’ obbligo di vaccinazione dei sanitari”-​ ​ la vaccinazione dei dipendenti Asl venga considerata ancora una misura di emergenza per arginare un focolaio di morbillo.

Parliamo di una​ legge​ che ha​ superato la prova​ della Corte Costituzionale, dopo essere stata impugnata dal Governo, su iniziativa dell’allora ministra, Erika Stefani.

Purtroppo l’ ostacolo​ insormontabile è la sciatteria con cui, in questi anni, Michele Emiliano ha guidato l’assessorato alla sanità,​ lasciando disapplicata la norma.

A nulla sono serviti solleciti e diffide formali.

Il lavoro per Emiliano è solo un fastidio, l’unica cosa che​ conta è la propaganda.

E così anche questa volta la Puglia, in ambito sanitario, rincorre le emergenza per via dell’inerzia di chi la governa”.