Monitorare la diffusione del Covid-19 attraverso un braccialetto smart e un’app già disponibili

๐Ÿ”ต Monitorare la diffusione del Covid-19 attraverso un braccialetto smart e unโ€™app che incrociano parametri vitali e dati satellitari. Controllare la salute dei pazienti a distanza in modo affidabile. Comprendere e bloccare la catena dei contagi nelle strutture sanitarie. Sviluppare modelli predittivi sullโ€™andamento di questo e altri virus. E poi utilizzare questa tecnologia in diversi ambiti, dal lavoro al turismo, aiutando la ripresa di settori duramente colpiti dalla crisi sanitaria.

๐Ÿ†™ Entra nel vivo Telemachus๐Ÿฉบ, lโ€™ambizioso progetto di telemedicina sviluppato da un consorzio di aziende del Sud Italia guidato da g-nous, in collaborazione con il Politecnico di Bari e co-finanziato da un bando dellโ€™Agenzia Spaziale Europea (ESA) attraverso i fondi di Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Ministero dellโ€™Innovazione e della Digitalizzazione. I braccialetti smart prodotti, lโ€™app e la dashboard per monitorare i dati, annunciati la scorsa estate, da alcune settimane sono in fase di test nella ASL Bari e al Policlinico Riuniti di Foggia. I dati raccolti saranno elaborati da g-nous, per analisi epidemiologiche e per lo sviluppo di modelli predittivi attraverso algoritmi di intelligenza artificiale.

๐Ÿฅ I braccialetti smart sono giร in dotazione alla Medicina Generale della ASL Bari ed รจ in corso la distribuzione dei dispositivi a un campione di pazienti – selezionato da esperti epidemiologi e statistici – per monitorarne a distanza i parametri vitali. Qui la sperimentazione segue un modello hub and spoke: il monitoraggio diffuso sul territorio รจ reso possibile dai dispositivi distribuiti e dallโ€™app che inviano in tempo reale i dati al medico di Medicina Generale (Spoke) sotto il controllo della ASL Bari (Hub).