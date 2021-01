Monitoraggio Covid. Rt scende a 0,84 

Nell’ultima settimana tutte le Regioni con dati da fascia gialla tranne l’Umbria. Ma sul cambio colore è braccio di ferro tra Ministero e Regioni

La querelle è su quale periodo considerare per il monitoraggio dei dati: per il ministero, di fatto, servono 3 settimane di osservazione a partire dall’Ordinanza precedente, per le Regioni si dovrebbero invece calcolare i dati delle ultime due settimane. Secondo l’interpretazione del Ministero il Veneto dovrebbe passare da arancione a giallo e la Sicilia da rosso ad arancione, mentre per le altre Regioni non dovrebbe cambiare nulla salvo appunto retromarce dell’ultima ora. In ogni caso il monitoraggio di oggi mostra “un miglioramento del livello generale del rischio, con un aumento significativo di Regioni a rischio basso”.

(QS) – Migliorano i dati dell’epidemia nella settimana dal 18 gennaio 2020 – 24 gennaio 2021. È quanto emerge dalla lettura dell’ultimo monitoraggio curato da Iss e Ministero.

Si continua a osservare una diminuzione dell’incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 gg (289,35 per 100.000 abitanti (11/01/2021-24/01/2021) vs 339,24 per 100.000 abitanti (04/01/2021-17/01/2021), dati flusso ISS). Anche questa settimana il dato di incidenza bisettimanale non è pienamente confrontabile con il periodo precedente (estensione dal 15/1/2021 della definizione di caso a test antigenici rapidi secondo i criteri definiti nella circolare dell’8 gennaio 2021). Tuttavia, il calo osservato evidenzia una diminuzione reale dell’incidenza, dato che il periodo degli ultimi 14 giorni comprende più giorni dove sono stati inclusi anche casi diagnosticati con solo test rapido antigenico.

“L’incidenza – si sottolinea – è ancora lontana da livelli che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti. Il servizio sanitario ha mostrato i primi segni di criticità quando il valore a livello nazionale ha superato i 50 casi per 100.000 in sette giorni e una criticità di tenuta dei servizi con incidenze elevate. Nella settimana di monitoraggio rimane molto alta l’incidenza nella Provincia Autonoma di Bolzano (582,75 per 100.000 dal 18 al 24/1)”.

Nel periodo 06 gennaio – 19 gennaio 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,84 (range 0,75– 0,98), in diminuzione e con il limite superiore del range sotto l’uno e rispetto allo 0,97 dello scorso monitoraggio.

“Questa settimana – si legge – si continua a osservare un miglioramento del livello generale del rischio, con un aumento significativo di Regioni a rischio basso. Complessivamente, una sola Regione ha una classificazione di rischio alto (vs quattro la settimana precedente), dieci con rischio moderato (di cui una ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e dieci con rischio basso. Una Regione (Molise) ha un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni/PPAA hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo uno.

Scende il numero di Regioni/PPAA che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (8 vs 12 la settimana precedente). Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale si colloca sotto la soglia critica (28%). Complessivamente, il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in diminuzione da 2.487 (19/01/2021) a 2.372 (26/01/2021); il numero di persone ricoverate in aree mediche è anche in diminuzione, passando da 22.699 (19/01/2021) a 21.355 (26/01/2021).

“Tale tendenza – si avverte nel report – a livello nazionale sottende forti variazioni inter-regionali con alcune regioni dove il numero assoluto dei ricoverati in area critica ed il relativo impatto, uniti all’incidenza impongono comunque misure restrittive.

Si osserva una diminuzione delle allerte di resilienza riportate dalle Regioni/PPAA, con 16 Regioni/PPAA senza allerte segnalate (vs 13 la settimana precedente). Questa settimana una Regione (Friuli-Venezia Giulia) ha riportato molteplici allerte di resilienza.

Si osserva inoltre una diminuzione nel numero di casi non riconducibili a catene di trasmissione note (29.432 vs 33.339 la settimana precedente) e aumenta la percentuale dei casi rilevati attraverso attività di tracciamento dei contatti (31,7% vs 28,7%). Invece, rimane stabile la percentuale di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (31,4% vs 31,5% la settimana precedente). Infine, il 23,6% dei casi è stato rilevato attraverso attività di screening e nel 13,3% non è stata riportata la ragione dell’accertamento diagnostico

“L’epidemia resta in una fase delicata – si precisa – ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale. L’attuale quadro a livello nazionale sottende infatti forti variazioni inter-regionali con alcune regioni dove il numero assoluto dei ricoverati in area critica ed il relativo impatto, uniti all’elevata incidenza impongono comunque incisive misure restrittive”.

Si conferma pertanto” la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine”.





Ora c’è attesa per le decisioni del Ministro della Salute, Roberto Speranza per quanto riguarda il cambio di colore

Nello specifico Lazio, Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Marche, Friuli, Abruzzo e anche Lombardia (il cui rosso è stato modificato retroattivamente) sono finite in arancione il 15 gennaio e il 22 avevano dati da gialla così come oggi. Ma la lettura del Dpcm del Ministero prevede che ci vogliono tre settimane per tornare al giallo. Per Speranza e i suoi tecnici i 14 giorni decorrono infatti dalla prima certificazione di uno stato inferiore a quello che ha portato alla ordinanza restrittiva. Cioè nel caso delle Regioni appena citate, dal 22 e quindi bisognerà attendere la prossima settimana per il cambio colore. Ma le Regioni hanno una chiave di lettura diversa e per loro contano i 14 giorni con parametri inferiori da quando sono partite le ordinanze.

Altro caso riguarda Emilia Romagna, Calabria e Veneto per cui l’arancione è scattato l’8. Le prime due Regioni, però, il 15 avevano ancora numeri che la tenevano in quello scenario, quindi per loro il conto delle settimane in zona gialla inizia sempre il 22. Il Veneto invece potrebbe essere messo nella zona gialla in quanto anche oggi ha dati da 3 settimane che lo collocano nell’area. Puglia, Umbria e Sardegna invece sono entrate in arancione il 15 ma la settimana scorsa avevano ancora dati compatibili con quella zona.

Delle due realtà in zona rossa, Provincia di Bolzano e Sicilia, solo la seconda passerebbe in arancione perché sono 3 settimane che ha dati che la collocano nell’area. Infine ci sono le realtà già gialle (Toscana, Campania, Molise, Basilicata e Provincia di Trento) che rimangono dove si trovano.

