Monitoraggio Covid. Indice Rt sale a 0,66 e risale anche l’incidenza

“Situazione ancora non critica ma prestare massima attenzione”.

9 luglio – (Quotidiano Sanità) – L’indice di contagiosità torna a crescere rispetto allo 0,63 della scorsa settimana. In crescita anche l’incidenza settimanale dei casi che risale a 11 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 9 della settimana precedente. “Opportuno mantenere elevata l’attenzione, così come applicare e rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale”.

Il virus sta rialzando la testa. Oltre all’incremento dei nuovi casi registrati nell’ultima settimana anche l’ultimo monitoraggio Covid di Iss e Ministero della Salute segna un’inversione di tendenza.

L’indice Rt è infatti in risalita a 0,66 rispetto allo 0,63 della scorsa settimana. In aumento anche l’incidenza settimanale dei casi che tocca gli 11 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 9 della settimana precedente.

“Complessivamente – si legge nel report – il quadro generale della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia, sebbene non in una situazione critica, mostra dei segnali che richiedono una particolare attenzione con aumento nel numero di Regioni/PA classificate a rischio epidemico moderato. A livello nazionale si rileva che è cessato il calo dell’incidenza settimanale. La trasmissibilità sui soli casi sintomatici risulta in lieve aumento sebbene sotto la soglia epidemica, espressione di un aumento della circolazione virale principalmente in soggetti giovani e più frequentemente asintomatici”.

In ogni caso l’impatto della malattia COVID-19 sui servizi ospedalieri rimane minimo con tassi di occupazione in area medica e terapia intensiva ancora in diminuzione. La circolazione della variante delta è in aumento in Italia. Questa variante sta portando ad un aumento dei casi in altri paesi con alta copertura vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi”.