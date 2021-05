Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche dell’emergenza Covid.

M5S: “Bene l’ampliamento dei beneficiari degli interventi regionali”

“In questo periodo di grave difficoltà è necessario fare tutto il possibile per dare un sostegno concreto a chi sta vivendo la crisi economica dovuta alla pandemia. Per questo riteniamo importante il disegno di legge approvato oggi in Consiglio con cui si amplia la platea dei potenziali beneficiari degli interventi messi in campo dalla Regione per far fronte alle conseguenze socioeconomiche della crisi e ringraziamo l’assessora al Welfare Rosa Barone e i suoi uffici, che hanno immediatamente accolto le istanze provenienti dai Comuni”. Così la capogruppo del M5S Grazia Di Bari, il vicepresidente del Consiglio regionale Cristian Casili e il consigliere regionale Marco Galante a margine del Consiglio regionale in cui è stato approvato all’unanimità il Ddl n. 77 del 22/03/2021 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 ‘Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid-19’”

“Un provvedimento – continuano i pentastellati – che va ad aggiungersi alla delibera approvata ieri in Giunta con cui è stato prorogato fino a giugno il contributo Covid destinato alle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza. Il lavoro in sinergia con le istituzioni locali e il confronto continuo sono fondamentali per arrivare a provvedimenti che siano davvero utili per i pugliesi. Siamo certi che il lavoro dell’assessorato al Welfare porterà presto a quella programmazione per i servizi sociali attesa da tempo, che vada oltre l’emergenza che stiamo vivendo a causa della pandemia”.