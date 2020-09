MISURE ANTI COVID, PROSEGUONO I SOPRALLUOGHI DI EMILIANO, LOPALCO E LEO NELLE SCUOLE PUGLIESI: OGGI TAPPA NEL SALENTO, A PARABITA

Prosegue il tour nelle scuole pugliesi del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, accompagnato dall’assessore in pectore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, e l’assessore in carica all’Istruzione, Sebastiano Leo. Questa mattina sopralluogo nell’IISS “E. Giannelli” di Parabita, in provincia di Lecce, per verificare la situazione organizzativa in relazione alle misure anti covid.

“Prima di tutto voglio rivolgere un ringraziamento – ha detto il presidente Emiliano – al dirigente e al personale scolastico, ai docenti, e naturalmente a tutti i ragazzi e alle loro famiglie.

Le scuole non sono state mai pensate prima d’ora per gestire una pandemia, ma le stiamo adattando come sempre facciamo in questi casi. Certo, non tutto è perfetto. Ma l’impegno è massimo. Qui a Parabita stiamo constatando che tutto va bene però non tutte le scuole sono come questa. Questo tour nelle scuole serve proprio a verificare tutte le situazioni, cercando di migliorare il migliorabile e dare anche un po’ di sostegno. La scuola rimane l’unico mezzo per far crescere i nostri ragazzi e dare loro un’idea del mondo che sia aperta e critica. La forza della scuola è davvero straordinaria, anche in questi tempi così complicati”.

“Oggi abbiamo avuto la conferma – ha sottolineato il prof. Lopalco – che i dirigenti scolastici hanno davvero compiuto miracoli per mettere in pratica quelle che sono le linee guida ministeriali. Da parte nostra, negli scorsi giorni abbiamo emanato un protocollo che dovrebbe facilitare qualunque evento che inevitabilmente nelle prossime settimane o nei prossimi mesi potrà capitare in questa o quell’altra scuola della nostra regione. Quindi con il protocollo della Regione si identifica il referente della scuola, il referente dell’Asl e si danno le linee guida ai pediatri su come comportarsi. Questo per rendere più fluida tutta la gestione della nuova normalità della scuola durante il covid”.

“Abbiamo voluto recarci personalmente – ha detto l’assessore Leo – nelle scuole di Puglia. Oggi siamo qui a Parabita per supportare il grande lavoro che è stato fatto. E le istituzioni scolastiche sono al centro dei nostri progetti politici ed amministrativi. Coloro che lavorano nelle scuola sono riusciti a dare il massimo e io penso che sono, insieme agli operatori sanitari, gli eroi di questa grandissima pandemia che ha colpito la nostra regione e la nostra nazione. Quindi ringrazio tutti per il lavoro fatto”.

Non è mancato il ringraziamento del dirigente d’istituto, Cosimo Preite, che rivolgendosi ai tre rappresentanti della regione ha detto: “Grazie a voi tutti, grazie presidente Emiliano per questa visita. Siamo onorati della vostra presenza, ci avete sollecitato con il vostro monitoraggio qualitativo il rispetto all’organizzazione che la scuola si è data. E devo ringraziare anche, soprattutto in questo momento e in questo contesto, i miei collaboratori e tutti coloro che si sono adoperati veramente con il cuore aperto, perché si potessero istituire tutte quelle procedure e quei processi che garantiscono la prevenzione al Covid per i nostri ragazzi. Contestualmente abbiamo messo su tutte quelle misure previste dal Comitato tecnico scientifico nazionale e quindi, oltre ad aver istituito una task force di esperti per il Covid, abbiamo vagliato e valutato gli spazi affinché possano garantire le distanze.

Abbiamo garantito un processo di formazione e informazione dei nostri docenti e del nostro personale, perché possano mettere a sistema le misure preventive necessarie in questo momento.

Il dialogo Interistituzionale e il dialogo con voi garantirà sempre di più il rispetto delle misure di prevenzione”.

