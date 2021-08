Minacce Lopalco, Solidarietà del gruppo dei Popolari.  Stellato: “Stigmatizziamo intimidazioni e antiscienza”.

“Solidarietà a Luigi Lopalco, assessore alla Sanità della Puglia, vittima di un vile atto intimidatorio”.

Lo dichiara Massimiliano Stellato, capogruppo dei Popolari con Emiliano, a nome dell’intero gruppo consiliare.

“La scritta ingiuriosa contro Lopalco apparsa sui muri di un cavalcavia della Statale 16, nel barese – prosegue Stellato – è un gesto ignobile che va condannato con fermezza. Nell’ esprimere il pieno sostegno all’operato dell’ assessore Lopalco nel suo ruolo di responsabile della sanità pugliese, in questo difficile periodo di pandemia da Covid, ribadiamo la nostra netta opposizione a qualsiasi posizione antiscientifica, tanto più se manifestata – come in questo caso – con minacce e violenza, che stigmatizziamo con forza.

Invitiamo l’assessore a proseguire nel suo fondamentale ruolo di politico ed esperto, a servizio del nostro sistema sanitario così come fatto fino ad oggi, ringraziandolo per la tenacia e lo spirito di servizio dimostrato”.