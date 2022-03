“M’illumino di meno 2022”: spegnere le luci per chiedere la pace – Il servizio del Tg3Puglia

Anche in Puglia al buio palazzi istituzionali, musei e monumenti per l’iniziativa per il risparmio energetico del programma di Rai Radio Due “Caterpillar”. I conduttori Cirri e Zambotti: “Spegnere è simbolo contro la guerra in Ucraina”

di Annalisa Laselva – Montaggio di Alessandro Calabrese.

