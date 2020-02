Milleproroghe. Il Governo pone la questione di fiducia. Ecco tutte le misure per la sanità

(QS) – Ieri il testo era stato rinviato dall’Assemblea alle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali per l’esame di nuove proposte emendative. Sempre ieri, veniva approvato l’emendamento Fiano (PD) che stanzia 8 mln all’anno per il periodo 2020-2029, alle aziende ospedaliero-universitarie. Previsto anche un credito d’imposta nel limite massimo di 5 mln per l’anno 2020 e di 10mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 per la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca. Dai medici in corsia fino a 70 anni ai contratti agli specializzandi dal 3° anno, fino alle misure su screening per neonati ed Epatite C. Ecco tutte le misure.

Il Governo questa mattina ha posto la questione di fiducia sul decreto Milleproroghe nel testo licenziato ieri dalle Commissioni riunite Bilancio ed Affari Costituzionali. Le votazioni sono in programma per domani mattina. A quel punto, il Milleproroghe dovrebbe approdare nell’Aula del Senato, in terza lettura, il 25 febbraio. I tempi saranno molto stretti dal momento che il decreto scadrà il prossimo 29 febbraio.

Tornato alla giornata di ieri, a sorpresa, l’Assemblea aveva rinviato il testo alle Commissioni I e V per l’esame di alcune nuove proposte emendative.

Si è così ripreso nuovamente l’esame del provvedimento, tra le proteste delle opposizioni culminate con l’abbandono dei lavori da parte della la Lega. Tra le nuove approvazioni, da segnalare il via libera alla proposta 25.70 a prima firma Emanuele Fiano (PD).

Con il nuovo emendamento Fiano, in relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie, vengono destinati 80 milioni in 10 anni (8 milioni all’anno dal 2020 al 2029) per la copertura degli oneri connessi all’uso dei beni destinati alle attività assistenziali. Il finanziamento viene però condizionato, sia alla costituzione dell’azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale, che alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d’intesa comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.

Inoltre, per promuovere le attività di ricerca scientifica e favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda viene attribuito un contributo, nella forma di credito d’imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che questi enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all’85% del personale in servizio in ciascun periodo d’imposta nel quale è utilizzato il credito d’imposta.

Le modalità di concessione e fruizione del credito d’imposta verranno stabilite con un decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Riepiloghiamo di seguito tutte misure del milleproroghe, comprensive delle proposte emendative approvate nelle precedenti settimane dalle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali.

Articolo 5

Quote premiali per le Regioni

Modificando l’articolo 2, comma 67-bis, della legge Finanziaria 2010, si estende anche al 2019 e 2020 il riparto della quota premiale per quelle Regioni che hanno istituito una Centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un determinato importo.

Concorsi Aifa

Si prorogano a tutto il 2020 i termini per consentire all’Aifa sia di poter bandire la procedura concorsuale relativa ai dirigenti sanitari biologi, sia di completare la procedura per il reclutamento di 10 dirigenti amministrativi di II fascia.

Proroga direttiva UE su sperimentazione animale

Si proroga al 1° gennaio 2021 quanto previsto dalla direttiva europea sulla sperimentazione animale. Questa proroga consentirebbe ai soggetti interessati di sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello, o un livello superiore, di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali. L’applicazione del divieto di autorizzare nuovi progetti di ricerca su sostanze d’abuso, si spiega nella relazione, impedirà all’Italia di proseguire le ricerche in un settore di particolare interesse per la collettività e che rappresenta un costo ingente per la sanità pubblica.

Idoneità medici cure palliative

Proroga di 18 mesi il termine inizialmente previsto dalla manovra 2019 per le idoneità dei medici operanti nelle reti delle cure palliative. ll testo della manovra prevedeva che, al fine di garantire il rispetto della legge sull’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, e il rispetto dei Lea, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, saranno ritenuti idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate medici sprovvisti dai requisiti previsti dal decreto del Ministero della Salute 28 marzo 2013 (relativi alle equipollenze) e che alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2019 sono già in servizio presso queste reti e rispondono a tutti questi requisiti:

a) possesso di un’esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell’ambito di strutture ospedaliere, residenziali-hospice e Ucp domiciliari accreditate per l’erogazione delle cure palliative con il Ssn;

b) un congruo numero di ore professionali esercitate e di casistica assistita corrispondente ad almeno il 50% dell’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato;

c) l’acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita attraverso l’Educazione continua in medicina, ovvero master universitari in cure palliative, ovvero corsi organizzati dalle Regioni per l’acquisizione delle competenze di cui all’accordo tra Stato e Regioni del 10 luglio 2014.

Il legislatore aveva previsto che l’istanza per ottenere la prescritta certificazione dovesse essere presentata alla Regione competente entro il termine di 18 mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, ossia entro il 1° luglio 2020. Però, si spiega nella relazione, lo schema di decreto attuativo è pronto per l’invio all’esame della Conferenza Stato Regioni per l’acquisizione dell’intesa. Da qui la richiesta di prorogare il termine previsto di 18 mesi, facendolo decorrere, non dall’entrata in vigore della legge, ma dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo in fase di definizione.

Finanziamenti Bambino Gesù, Cnao e Santa Lucia

Vengono estesi anche per il 2019 e 2020 i finanziamenti di 9 milioni per Ospedale Bambino Gesù, 11 milioni in favore dell’Irccs Fondazione Santa Lucia e 12,5 milioni al Cnao, già previsti dal Decreto Fiscale dello scorso anno.

Articolo 5-bis

Via libera a medici in corsia fino a 70 anni e a possibilità di assunzione a tempo determinato per specializzandi già dal 3° anno fino al 2022.

Articolo 25

Trattamento accessorio medici e dirigenti sanitari

Viene stabilito che “le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026”.

Queste somme andranno quindi ad aggiungersi a quelle già stanziate dalla finanziaria 2018 (Legge 2025/2017, comma 435) portando il totale delle risorse per il trattamento accessorio ai seguenti incrementi negli anni:

– per il 2020, 49 milioni;

– per il 2021, 54 milioni;

– per il 2022, 57 milioni;

– per il 2023, 69 milioni;

– per il 2024, 82 milioni;

– per il 2025, 94 milioni;

– a decorrere dal 2026, 104 milioni.

Sperimentazione animale

Per la vengono stanziati 2 milioni di euro per il triennio 2020-2022 (nel testo del decreto era previsto 1 milione). Di queste, il 20% verrà destinato alle Regioni e l’80% agli Izs ed agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.

Inoltre, entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute dovrà inviare alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d’abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale.

Stabilizzazione precari Irccs e Izs

Per la stabilizzazione dei precari di Irccs e Izs si prevede che, chi abbia maturato , fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017, un’anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi sette (prima erano cinque), possa essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.

Screening neonatali

Si stabilisce un termine certo, il 30 giugno 2020, per l’aggiornamento degli screening neonatali, un passo indispensabile per includere nel panel anche malattie neuromuscolari, immunodeficienze congenite severe e malattie da accumulo lisosomiale. Vengono inoltre incrementati i fondi per gli screening neonatali, con 2 milioni in più per il 2020 e 4 a decorrere dal 2021.

Vengono inoltre incrementate le risorse ad essi destinate di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Cure palliative e terapia del dolore

Vengono inserite anche la medicina di comunità e delle cure primarie tra le individuate tra le quali individuare le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore.

Tetto spesa personale sanitario

Esclude le Province autonome di Trento e Bolzano dai nuovi tetti di spesa per il personale sanitario, così come fissati dal Decreto Calabria.

Assistenza bambini affetti da patologie oncologiche

Si incrementa di 2 milioni di euro, per tutto il 2020, il Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da patologie oncologiche istituito dalla legge di Bilancio 2018.

Articolo 25-bis

Istituto Spallanzani

È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 per la concessione di un contributo volto a supportare l’attivazione e l’operatività dell’unità per alto isolamento dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

Articolo 25-ter

Farmaci veterinari

Per procedere alla valutazione scientifica dell’impatto ambientale dei farmaci veterinari e produrre rapporti di valutazione relativi all’immissione in commercio di questi farmaci nonché per il potenziamento e l’aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell’intera filiera distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute viene istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui.

Articolo 25-quater

Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute

Si prevede la possibilità per il Ministero della Salute di avvalersi di personale in posizione di comando fino a un massimo di 50 unità, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, per svolgere il compito previsto per il sistema Siveas (verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza) e per far fronte alle esigenze della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione. Per questo viene assegnato al Ministero della Salute, per il 2020, un finanziamento di 5,7 milioni.

Articolo 25-quinquies

Edilizia sanitaria

Con Dpcm da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dovranno essere individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, valutabili dall’Inail nell’ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, compresi, infine, la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all’Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento, in sicurezza, delle sue attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali, e gli eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attività degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Articolo 25-sexies

Screening Epatite C

Stanzia 71,5 milioni di euro nel biennio 2020-2021 per introdurre lo screening gratuito necessario a individuare i potenziali malati di epatite C per l’eradicazione dell’HCV.

Giovanni Rodriquez